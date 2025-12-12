Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз, неделю завершил в плюсе по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в преддверии встречи лидеров ЕС на выходных для обсуждения плана США по завершению украинского конфликта, ранее рынок поднимался на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании на фоне призыва президента США Дональда Трампа к лидерам ЕС оказать давление на президента Украины. Индекс МосБиржи в пятницу откатился ниже 2740 пунктов после роста днем к 2770 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2739,49 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1082,41 пункта (-0,8%); лидировали в снижении акции "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 декабря, составил 79,7296 руб. (+38,98 копейки).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС упал на 3,6% на фоне роста курса доллара от ЦБ РФ на 3,64 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%).

Трамп призывает лидеров ЕС оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на мирный план США по украинскому урегулированию, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal.

"В среду в телефонном разговоре, который стороны охарактеризовали как напряженный, Трамп сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны оказать давление на Зеленского, чтобы он согласился на условия мирного плана США, в соответствии с которым Украина должна принять существенные территориальные потери и ограничить численность своих вооруженных сил", - пишет издание со ссылкой на информированные источники.

Ранее СМИ сообщали, что Украина и ее европейские союзники направили президенту Трампу ответ на ранее представленный его командой мирный план. "Обе стороны отмечают, что серьезные разногласия сохраняются, прежде всего по поводу украинских территорий, которые Москва хочет забрать, а Киев отказывается в одностороннем порядке уступать", - пишет газета.

Представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины планируют собраться в субботу в Париже для обсуждения плана Вашингтона по украинскому урегулированию, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

До этого западные СМИ сообщали, что Киев передал Вашингтону ответ на новую редакцию плана США с идеями по поводу территориальных вопросов и Запорожской АЭС.

В ЕС планируют уже в эту пятницу прийти к соглашению об упрощенной процедуре для продления замораживания активов РФ для "репарационного кредита" Киеву, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС стремится заключить соглашение в пятницу об использовании экстренных полномочий для продолжения блокирования российских активов, что является ключевым шагом для использования финсредств на помощь Украине. По словам лиц, знакомых с вопросом, Еврокомиссия вскоре представит предложение, намереваясь закрыть вопрос до конца недели, информирует агентство.

По словам источников, актуальная идея ЕК состоит в том, что для продления потребуется лишь поддержка большинства имеющих право голоса. Кроме того, отныне речь будет идти о более длительном периоде, чем шесть месяцев. В ЕК считают, что вопрос с продлением заморозки активов лучше рассматривать отдельно от проблемы использования активов, по которой консенсуса нет.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в пятницу СМИ, что Зеленский может рассматривать проведение выборов в своей стране в качестве возможности добиться временного прекращения огня.

Также Ушаков сообщил, что Москва не видела правок мирного плана по Украине, внесенных после последней серьезной российско-американской встречи 2 декабря, но допускает, что документ может стать для России неподходящим.

Цель Зеленского на переговорах в Европе - внести неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию ситуации на Украине, сказал Ушаков. Прекращение огня на Украине может наступить только после вывода украинских войск с Донбасса, заявил помощник президента РФ.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи завершил неделю с позитивным общим результатом. Главные причины для роста в акциях - признаки прогресса в геополитике, благоприятная статистика по инфляции и ослабление рубля.

Цена нефти Brent опустилась к $61 за баррель, котировки золота и серебра вернулись в район рекордных уровней на фоне слабого доллара, ожиданий снижения процентных ставок и геополитической нестабильности в мире.

Тон настроениям на рынках на старте следующей недели может задать блок макроданных по Китаю за ноябрь - по промпроизводству, розничным продажам и безработице. Наиболее важные события сосредоточены во второй половине недели - 18-19 декабря на саммите ЕС обсудят судьбу замороженных российских активов, в пятницу пройдут заседание ЦБ по ключевой ставке и "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидания по индексу Мосбиржи на 15 декабря - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев, участники рынка позитивно оценивают факт продолжения мирных переговоров по украинскому урегулированию и более сдержанно реагируют на отдельные новости и информационные утечки, которых по мере продолжения переговоров будет, вероятно, все больше.

На этом фоне импульс рынку придали данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в РФ в начале декабря. Аналитики начали рассматривать как возможный вариант снижение ставки ЦБ уже не только на 0,5 п.п., но и до 1 п.п., но при условии сильной оперативной статистики по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса, а также индикатору бизнес-климата. Эти показатели будут в фокусе инвесторов на следующей неделе в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке 19 декабря. При стабильности геополитического фона решение регулятора по ставке во многом будет определять настроения инвесторов до конца года, полагает эксперт.

Несмотря на то, что существенные продвижения на переговорах по Украине могут способствовать росту рынку акций на 10-15%, геополитика по-прежнему остается главным фактором неопределенности, считает Купреев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ завершил неделю без единой динамики индексов Мосбиржи и РТС из-за приостановки укрепления рубля, но оба индикатора по ходу недели на фоне обсуждения мирного плана по Украине обновили максимумы с сентября и поднимались до 2769 пунктов и 1134 пунктов соответственно.

Рубль вслед за обновлением многонедельных максимумов перешел к снижению на фоне решения ЦБ РФ по отмене ограничений на зарубежные переводы для ряда граждан: продажи в рубле на данный момент, однако, все еще носят коррекционный характер.

Рынок акций РФ выглядит готовым к продолжению повышения на следующей неделе и сохраняет начавшийся в конце октября тренд при положении выше поддержки 2550 пунктов по индексу Мосбиржи. При самом оптимистичном сценарии разработки устраивающего все стороны плана мирного соглашения по Украине, а также более мягком, чем ожидается, тоне ЦБ РФ на декабрьском заседании, до конца года индикатор может стремиться к максимуму августа 3014 пунктов, считает аналитик.

Позитивным сюрпризом для акций стало бы сокращение ставки ЦБ РФ сразу на один процентный пункт, до 15,5% (в пользу такого сценария говорят данные о заметном замедлении инфляции РФ в ноябре), но в то же время подобный исход событий может открыть новые горизонты девальвации рубля, полагает аналитик.

Негативом для российских акций стал бы тупик в переговорах по достижению мирного соглашения: в этом случае возможен разворот текущего "бычьего" тренда. В ЕС также продолжается обсуждение плана использования замороженных российских активов. Конфискация российских активов может вызвать дополнительную турбулентность рынков и ответные меры РФ, увеличивая геополитическую напряженность с Европой, но вряд ли станет причиной смены восходящего тренда. Главы МИД ЕС на следующей неделе также планируют обсудить расширение санкций против РФ, напомнила Кожухова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,5%) и в США (индексы акций S&P500 и Nasdaq к 18:50 МСК снизились на 0,6-1,2%, Dow подрос на 0,1%).

Промышленное производство в Японии в октябре выросло на 1,6% в годовом сравнении и на 1,5% в помесячном, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,5%, второго - на 1,4%, сообщает Trading Economics.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что правительство КНР сохранит экономические цели на 2026 год на уровне текущего года. Это предполагает подъем экономики примерно на 5%, темпы повышения потребительских цен в районе 2% и дефицит бюджета около 4% ВВП.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены вернулись к снижению.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $61,05 за баррель (-0,4% и -1,5% в четверг), январская цена фьючерса на WTI - $57,38 за баррель (-0,4% и -1,5% накануне).

Основное давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывают опасения избытка предложения на мировом рынке.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос на рекордные 4 млн баррелей в сутки, и указало на рост мировых запасов до четырехлетнего максимума.

Трейдеры также оценивают ситуацию в геополитике, в частности, вокруг урегулирования конфликта РФ и Украины, которое может повлечь за собой возвращение на мировой рынок российских поставок нефти. Трамп заявил, что близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели после отсечки дивидендов за 9 месяцев бумаги ЦИАН (MOEX: CIAN) (-13,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-8,3%), также просели акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-4%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-2,9%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (-2,8%).

Выросли "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,5%), акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,8%), ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (+2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,31 млрд рублей (из них 7,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,18 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,64 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").