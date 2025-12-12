"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AMD

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой на уровне $204,5 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 7,7%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"За последние месяцы акции AMD показали значительный рост, заметно опередив динамику рынка и сектора, - отмечает эксперт. - Поддержку котировкам оказали новости о соглашении c OpenAI по поставкам ИИ-чипов и публикация сильных результатов за III квартал. Однако в ноябре на фоне общего ухудшения настроений в технологическом секторе и роста опасений перегрева ИИ-рынка последовала сильная рыночная коррекция. Поскольку ключевые позитивные факторы уже во многом отражены в текущей цене акций AMD, их дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным".

Advanced Micro Devices (AMD) - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.