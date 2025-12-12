Возможно закрепление пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Возможно закрепление юаня пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Рубль перешел к ослаблению, поддержку такой динамике оказывал сезонный фактор - рост спроса на валюту со стороны импортеров в преддверии длинных новогодних каникул, а также со стороны населения (зарубежный туризм), - отмечают эксперты. - Плюс к этому мог активизироваться инвестиционный спрос. В результате валютная пара юань/рубль смогла преодолеть уровень 11,2 рубля. Это сигнализирует о возможности закрепления китайской валюты на следующей неделе в диапазоне 11-11,5 рубля".

