Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
Банк России впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных...
 
"Мосбиржа" видит техготовность к выходу на IPO 20 компаний
"Московская биржа" видит техническую готовность к выходу на рынок акционерного капитала у двух десятков эмитентов, потенциально же достойных внимания инвесторов компаний гораздо больше - до 500, но их нужно заинтересовать в проведении IPO. "Мы...
 
Готовятся новые правила для российской торговли
В дорожной карте Минпромторга говорится, что национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует...
 
12 декабря 2025 года 12:46

"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Полюса

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 2900 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 29% с текущих уровней, сообщается в обзоре.

По оценкам компании, объем производства по итогам 2025 года составит около 2,5-2,6 млн унций. Аналитики "БКС МИ" прогнозируют объем производства на уровне 2,5 млн унций. Ориентир на следующий год на 14 - 20% ниже, чем объем предыдущего года, но предыдущий год был рекордным с исторической точки зрения.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции" Полюса". На данный момент в спотовых ценах мультипликатор Р/Е торгуется на уровне 6,5х против исторических 8,6х. С учетом наших прогнозов на 12 месяцев по курсу рубля, ключевой ставке и ценам на золото целевой Р/Е'' 26 составит около 5,7х, что сделает компанию еще более привлекательной для инвестиций", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
12 декабря 2025 года 19:34
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост в ожидании прогресса в украинском урегулировании, индекс МосБиржи поднялся к 2740п
Рынок акций РФ во вторую неделю декабря продолжил поступательный рост на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине, также фактором поддержки выступили очередные данные Росстата о дальнейшем замедлении годовой инфляции, что подогревает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе поднялся к 2740 пунктам на фоне ослабления рубля в условиях падения нефти.    читать дальше
12 декабря 2025 года 19:31
Рубль в пятницу отыграл почти все дневные потери и лишь слегка опустился в паре с юанем
Москва. 12 декабря. Китайский юань растерял рост и совсем немного поднялся на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль, напротив, сумел отыграть почти все потери и лишь слегка опустился перед выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,2395 руб., что на 1,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
12 декабря 2025 года 19:30
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз, неделю завершил в плюсе по индексу МосБиржи на ослаблении рубля
Москва. 12 декабря. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в преддверии встречи лидеров ЕС на выходных для обсуждения плана США по завершению украинского конфликта, ранее рынок поднимался на ожиданиях прогресса в украинском урегулировании на фоне призыва президента США Дональда Трампа к лидерам ЕС оказать давление на президента Украины. Индекс МосБиржи в пятницу откатился ниже 2740 пунктов после роста днем к 2770 пунктам.    читать дальше
12 декабря 2025 года 19:09
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций Распадской до 171 руб
"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 171 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Согласно нашим расчетам, по итогам 2025 года EBITDA компании уйдет в отрицательную зону, и вполне вероятно, что данное положение...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:50
Потенциал роста акций Ростелекома составляет не менее 30% в перспективе года - "ВТБ Моя Аналитика"
Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет не менее 30% в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии "ВТБ Моя Аналитика". Сокращение инфляции и укрепление рубля поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря. Более того, до конца 2026 года...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям AMD
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Advanced Micro Devices (AMD) с целевой ценой на уровне $204,5 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 7,7%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "За последние месяцы акции AMD показали значительный рост,...    читать дальше
12 декабря 2025 года 18:04
Возможно закрепление пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Возможно закрепление юаня пары рубль/юань в диапазоне 11-11,5 руб./юань на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. "Рубль перешел к ослаблению, поддержку такой динамике оказывал сезонный фактор - рост спроса на валюту со стороны импортеров в преддверии длинных новогодних...    читать дальше
12 декабря 2025 года 17:27
ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ставку на 50 б.п. в декабре - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, повторно понизит ключевую ставку на 50 б.п. на заседании 19 декабря, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "На заседании ЦБ РФ в декабре мы ожидаем повторное снижение ключевой ставки на 50 бп - до 16%, - пишет...    читать дальше
12 декабря 2025 года 16:55
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков. Рынок алмазов застыл на исторических минимумах, и в ближайшее время восстановление не просматривается, отмечают эксперты. "Мы не меняем "негативного" взгляда на акции эмитента, чему...    читать дальше
12 декабря 2025 года 16:25
Цена акций Eli Lilly может продолжить подъем в ближайшие сессии - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Eli Lilly могут продолжить подъем в ближайшие торговые сессии, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали в четверг на 1,6% после сообщений, что новый препарат Retatrutide, предназначенный для лечения ожирения, в рамках поздней стадии клинических...    читать дальше
12 декабря 2025 года 15:55
Снижение ставки ЦБ РФ до 16% в декабре - наиболее вероятный вариант - "Т-Инвестиции"
Банк России может обсуждать снижение ключевой ставки на шаг от 50 до 150 базисных пунктов (б.п.) на заседании 19 декабря 2025 года, но ее снижение до 16% годовых представляется наиболее вероятным, говорится в материале главного экономиста брокера "Т-Инвестиции" Софьи Донец. "Главная новость...    читать дальше
12 декабря 2025 года 15:32
Рубль днем растерял утренний рост и вернулся к понижению в паре с юанем
Москва. 12 декабря. Китайский юань отыграл потери первой половины торгов и развернулся вверх на Московской бирже днем в пятницу. Рубль перешел к снижению после небольшого коррекционного повышения, наблюдавшегося в ходе утренней сессии, и немного дешевеет в паре с юанем. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2705 руб., что на 5,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
12 декабря 2025 года 15:29
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Halliburton Co. с "держать" до "покупать", а также прогнозную стоимость с $25,4 до $34,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Бумаги эмитента выделяются в секторе...    читать дальше
12 декабря 2025 года 14:59
"Обычка" Ростелекома - неплохой вариант для инвестиций на 2026г - ПСБ
Обыкновенные акции ПАО "Ростелеком" являются неплохим вариантом для инвестиций на будущий год, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. "Обыкновенные акции эмитента растут в пятницу на 1,6%. Повышению интереса инвесторов к компании способствует IPO подконтрольного "Базиса"...    читать дальше
12 декабря 2025 года 14:34
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 85 руб
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 85 руб. и рекомендацию "покупать" для них, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что в ноябре эмитент наконец показывает разворот после нескольких месяцев снижения пассажиропотока....    читать дальше
