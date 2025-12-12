Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января - "КИТ Финанс Брокер"

Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Рубль пока остается крепким, однако снижение притока валютной выручки начнет отражаться на рынке с лагом 2-3 месяца - ближе к концу января - февралю повышаются шансы на ослабление российской валюты", - прогнозируют аналитики.

По их мнению, на предложение валюты давят два ключевых фактора: во-первых, нефть Urals в ноябре сильно подешевела: средняя цена упала до $44,9/барр., в рублевом выражении совокупная цена "российского барреля" за два месяца просела примерно на 26%. Во-вторых, объемы экспорта тоже заметно снизились. По оценке МЭА, совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов из России в ноябре сократился на 420 тыс. баррелей в сутки, до 6,86 млн б/с, то есть примерно на 5,8% к октябрю и до минимума с начала 2022 года.

"Пока же движение по валюте больше похоже на отскок, чем на полноценный разворот, - считают эксперты. - Для дальнейшего локального роста доллару необходимо закрепиться выше 80,5 рублей".

