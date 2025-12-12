.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
.
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
12 декабря 2025 года 11:31
Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "В четверг рубль продолжил слабеть, но более сдержанными темпами, - отмечают эксперты. - В среду ЦБ РФ опубликовал целый ряд данных по ситуации на валютном рынке. Эти вводные ретроспективно позволяют лучше понять драйверы ноябрьского укрепления рубля, но их публикация не оказала ярко выраженного влияния на краткосрочную динамику рынка. В пятницу курс CNY/RUB находится у 11,24 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях неделю курс может закончить вблизи 11,25 руб./юань". По мнению аналитиков банка, в целом давление на рубль в 2026 году должно усилиться - предложение валюты сократится из-за более низких продаж ЦБ в рамках зеркалирования трат ФНБ, а спрос на нее будет расти по мере снижения ключевой ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
12 декабря 2025 года 12:22
Снижение цены нефти до $55 за баррель Brent может произойти уже в январе 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "На этой неделе цены на нефть попали под давление из-за отчетов по рынку нефти, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг ОПЕК выпустила свой... читать дальше
.12 декабря 2025 года 11:58
Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рубль пока остается крепким, однако снижение притока валютной выручки начнет отражаться на рынке с лагом 2-3 месяца - ближе к концу января - февралю повышаются шансы на ослабление российской валюты", -... читать дальше
.12 декабря 2025 года 11:11
Долгосрочные перспективы облигаций с фиксированной ставкой остаются весьма позитивными, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Статистика по замедлению инфляции (до 6,1% г/г на 8 декабря) ожидаемо спровоцировала покупки ОФЗ - индекс... читать дальше
.12 декабря 2025 года 10:47
ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Дальнейшее движение индекса будет зависеть от геополитических новостей. В субботу представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины... читать дальше
.12 декабря 2025 года 10:30
Москва. 12 декабря. Китайский юань немного понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль корректируется вверх на фоне растущей нефти и после снижения по итогам предыдущих торгов. читать дальше
.12 декабря 2025 года 10:22
Курс пары юань/рубль до конца текущей недели, скорее всего, продолжит удерживать позиции в районе 11 руб. за юань, фундаментальных факторов для существенного смещения позиций не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Покупкам в юане... читать дальше
.12 декабря 2025 года 10:00
Российский рынок акций в целом обладает настроем на развитие подъема, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Индекс поднялся в середину нашего целевого диапазона на текущую неделю, зону в 2700-2800 пунктов, Локальным сопротивлением выступает... читать дальше
.12 декабря 2025 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.12 декабря 2025 года 09:41
Импульс роста на российском рынке акций по-прежнему остается во многом спекулятивным, информационный фон волатилен и противоречив, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Российский рынок акций пытается развить растущий тренд на мирных ожиданиях, отмечают... читать дальше
.12 декабря 2025 года 09:19
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный... читать дальше
.12 декабря 2025 года 09:10
Nasdaq снизился в четверг, Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть восстанавливается с октябрьских минимумов, Brent торгуется у $61,7 за баррель утром пятницы. читать дальше
.11 декабря 2025 года 19:36
Москва. 11 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне активного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,22 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.11 декабря 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2750п по индексу МосБиржи на геополитических ожиданиях и ослаблении рубля
Москва. 11 декабря. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на позитивных данных Росстата о замедлении годовой инфляции; сдерживающим покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent упал к $61 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам на фоне ослабления рубля. читать дальше
.11 декабря 2025 года 19:03
РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. По их прогнозам, инфляция по итогам года может опуститься до уровня ниже 6% г/г, что является существенным аргументом в пользу опции снижения ставки на заседании на следующей... читать дальше
.11 декабря 2025 года 18:24
"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с 108 до 78,7 руб. и присвоил бумагам рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. Потенциал роста составляет 12% с текущих уровней. "С момента начала нашего покрытия инвестиционный кейс... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.