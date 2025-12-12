Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"В четверг рубль продолжил слабеть, но более сдержанными темпами, - отмечают эксперты. - В среду ЦБ РФ опубликовал целый ряд данных по ситуации на валютном рынке. Эти вводные ретроспективно позволяют лучше понять драйверы ноябрьского укрепления рубля, но их публикация не оказала ярко выраженного влияния на краткосрочную динамику рынка. В пятницу курс CNY/RUB находится у 11,24 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях неделю курс может закончить вблизи 11,25 руб./юань".

По мнению аналитиков банка, в целом давление на рубль в 2026 году должно усилиться - предложение валюты сократится из-за более низких продаж ЦБ в рамках зеркалирования трат ФНБ, а спрос на нее будет расти по мере снижения ключевой ставки.

