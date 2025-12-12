Nasdaq снизился в четверг, Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть восстанавливается с октябрьских минимумов, Brent торгуется у $61,7 за баррель утром пятницы.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite снизился по итогам торгов в четверг, тогда как Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Инвесторы оценивали новости компаний, данные рынка труда, а также перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Министерство труда США сообщило в четверг, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 44 тыс., до 236 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 ноября, упало до 1,838 млн - минимума с апреля текущего года.

Центральный банк США в среду ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), но дал понять, что может подождать с дальнейшим смягчением ДКП. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена всего на 25 б.п. в 2026 году.

Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал круизный оператор Royal Caribbean Group (+7,4%). Заметно подорожали также бумаги Norwegian Cruise Line (на 6,8%), Visa Inc. (SPB: V), Mosaic Co. (на 6,1%), Carnival Corp. (на 5,9%), Vistra Corp. (+5,7%), Elevance Health Inc. (+5,6%).

Самое большое падение в составе S&P 500 продемонстрировали котировки производителя программного обеспечения Oracle Corp. (SPB: ORCL), опустившиеся на 10,8%. Oracle повысила прогноз капзатрат на 2026 фингод на $15 млрд - до $50 млрд, что возродило опасения инвесторов относительно финансовых перспектив компаний, вкладывающих огромные средства в развитие технологий искусственного интеллекта.

Цена акций Robinhood Markets (SPB: HOOD) снизилась на 9,1%, Trade Desk - на 5,6%, Paramount Skydance - на 4,1%, International Flavors & Fragrances - на 3,3%, Welltower - на 3,2%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,1%, Hewlett Packard Enterprise - на 2,9%.

Среди компаний "великолепной семерки" капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) сократилась на 2,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,3%. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличила рыночную стоимость на 1%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,4%.

Бумаги Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 2,4%. Ранее компания объявила, что достигла соглашения с OpenAI, по которому планирует инвестировать $1 млрд в ИИ-стартап, а также предоставить ему лицензионные права на использование своих персонажей.

Стоимость акций фармацевтической Eli Lilly (SPB: LLY) повысилась на 1,6% после сообщений о том, что ее препарат для лечения остеоартроза в ходе испытаний показал более высокую, чем ожидалось, эффективность не только в ослаблении болевых ощущений у пациентов, но и в снижении их веса.

Dow Jones Industrial Average завершил торги ростом на 1,34% - до 48704,01 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,21% - до 6901 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,25% и закрылся на отметке 23593,86 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю с позитивным настроением.

Поддержку рынкам оказал в том числе рост американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500 до исторических максимумов днем ранее. Этому, в свою очередь, способствовало снижение Федеральной резервной системой процентной ставки на 25 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 1% - до 50641 пункта.

После заседания Федрезерва внимание инвесторов сосредоточено на встрече руководства Банка Японии относительно денежно-кредитной политики, которая пройдет 19 декабря, заявила аналитик Nomura Securities Маки Савада.

"Рыночные настроения в первой половине недели, вероятно, будут достаточно осторожными, - сказала она. - Если Nikkei поднимется до 51000, сопротивление на этом уровне может стать заметным".

Промышленное производство в Японии в октябре выросло на 1,6% в годовом сравнении и на 1,5% в помесячном, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,5%, второго - на 1,4%, сообщает Trading Economics.

Лидерами роста выступают акции производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining и косметической продукции Shiseido, подорожавшие на 8,1% и 6,4% соответственно.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации для бумаг Shiseido до "покупать" с "нейтрального уровня".

Также повышается капитализация автопроизводителей: Nissan - на 2,3%, Toyota - на 3,7%, Honda - на 1,7%.

Снижаются котировки акций технологических компаний, включая Advantest - на 2,3%, Socionext - на 2,4%, Tokyo Electron - на 3,1%, Disco Corp. - на 1,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что правительство КНР сохранит экономические цели на 2026 год на уровне текущего года. Это предполагает подъем экономики примерно на 5%, темпы повышения потребительских цен в районе 2% и дефицит бюджета около 4% ВВП.

Среди компаний, входящих в расчет Hang Seng, самое существенное увеличение показывают котировки акций страховщика China Life Insurance и логистической компании ZTO Express - на 3,7% и 3,5% соответственно.

Цена бумаг интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Tencent (SPB: 700) поднялась на 1,4% и 1,3% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,4%, автомобильной Li Auto (SPB: LI) - на 2,2%.

Капитализация нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC снизилась на 0,5% и 0,2% соответственно.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК увеличилось на 1%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысилась на 1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,2%, сталелитейной Posco - на 3,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и 2,5% соответственно.

Цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск поднимается на $0,43 (0,7%), до $61,71 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,93 (1,49%), до $61,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на $0,44 (0,76%), до $58,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,86 (1,47%), до $57,60 за баррель.

С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.

Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом по российско-украинскому конфликту. "Мы уже близки к сделке с Россией, близки к сделке с Украиной", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов оказать помощь Украине в обеспечении гарантий безопасности.

Тем временем поддержку рынку нефти и глобальным финансовым рынкам в целом оказало оживление спроса на рисковые активы после снижения ставки Федрезерва и более мягкой, чем ожидалось, риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла. Так, накануне американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

"Цены на нефть в целом восстанавливаются на тех же факторах, которые вызвали рост акций, - отметил инвестиционный директор Karobaar Capital Харис Хуршид. - Трейдеры с готовностью докупают рисковые активы, но с точки зрения фундаментальных показателей избыток предложения никуда не делся".