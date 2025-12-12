.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
ЦБ РФ предупредил ЕК, что готов к защите своих интересов всеми способами и без уведомлений (расширенная версия)
Банк России впервые подробно прокомментировал свои возможные действия в связи с планами Евросоюза по изъятию его замороженных активов. ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных...
 
"Мосбиржа" видит техготовность к выходу на IPO 20 компаний
"Московская биржа" видит техническую готовность к выходу на рынок акционерного капитала у двух десятков эмитентов, потенциально же достойных внимания инвесторов компаний гораздо больше - до 500, но их нужно заинтересовать в проведении IPO. "Мы...
 
Готовятся новые правила для российской торговли
В дорожной карте Минпромторга говорится, что национальная модель торговой деятельности разработана по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. Документ Минпромторга включает 12 законодательных предложений, каждое из которых так или иначе регулирует...
 
12 декабря 2025 года 10:30

Рубль утром немного корректируется вверх на фоне роста цен на нефть

Москва. 12 декабря. Китайский юань немного понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль корректируется вверх на фоне растущей нефти и после снижения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2015 руб. (-1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный баланс пока сохраняется - отчасти выпавшие объемы продаж от экспортеров компенсирует Банк России, который в декабре-январе продает валюту на 14,5 млрд руб. в день по сравнению с 9 млрд руб. в день месяцем ранее, при этом спрос на валюту со стороны импортеров также остается умеренным, - пишут эксперт в комментарии. - Потенциальный рост покупок физическими лицами не вызывает опасений нарушения баланса при по-прежнему слабой активности юридических лиц".

Цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск поднимается на 0,52%, до $61,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,59%, до $57,94 за баррель.

С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.

Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом по российско-украинскому конфликту. "Мы уже близки к сделке с Россией, близки к сделке с Украиной", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов оказать помощь Украине в обеспечении гарантий безопасности.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


12 декабря 2025 года 12:22
Снижение цены нефти Brent до $55/барр. может произойти уже в январе 2026г - "ВТБ Мои Инвестиции"
Снижение цены нефти до $55 за баррель Brent может произойти уже в январе 2026 года, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. "На этой неделе цены на нефть попали под давление из-за отчетов по рынку нефти, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг ОПЕК выпустила свой...    читать дальше
12 декабря 2025 года 11:58
Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января - "КИТ Финанс Брокер"
Шансы на ослабление рубля повысятся к концу января, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рубль пока остается крепким, однако снижение притока валютной выручки начнет отражаться на рынке с лагом 2-3 месяца - ближе к концу января - февралю повышаются шансы на ослабление российской валюты", -...    читать дальше
12 декабря 2025 года 11:31
Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/юань может завершить текущую неделю вблизи 11,25 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург". "В четверг рубль продолжил слабеть, но более сдержанными темпами, - отмечают эксперты. - В среду ЦБ РФ опубликовал целый ряд данных по ситуации на валютном рынке. Эти...    читать дальше
12 декабря 2025 года 11:11
Долгосрочные перспективы ОФЗ с фиксированной ставкой остаются весьма позитивными - ПСБ
Долгосрочные перспективы облигаций с фиксированной ставкой остаются весьма позитивными, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Статистика по замедлению инфляции (до 6,1% г/г на 8 декабря) ожидаемо спровоцировала покупки ОФЗ - индекс...    читать дальше
12 декабря 2025 года 10:47
ИСПРАВЛЕНО: Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях в пятницу - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, вероятнее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Дальнейшее движение индекса будет зависеть от геополитических новостей. В субботу представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины...    читать дальше
12 декабря 2025 года 10:22
Курс рубля до конца текущей недели, скорее всего, останется около 11 руб./юань - ПСБ
Курс пары юань/рубль до конца текущей недели, скорее всего, продолжит удерживать позиции в районе 11 руб. за юань, фундаментальных факторов для существенного смещения позиций не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Покупкам в юане...    читать дальше
12 декабря 2025 года 10:00
Рынок акций РФ в целом обладает настроем на подъем - ПСБ
Российский рынок акций в целом обладает настроем на развитие подъема, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Индекс поднялся в середину нашего целевого диапазона на текущую неделю, зону в 2700-2800 пунктов, Локальным сопротивлением выступает...    читать дальше
12 декабря 2025 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 12 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
12 декабря 2025 года 09:41
Импульс роста на рынке акций РФ по-прежнему во многом спекулятивный - "КИТ Финанс Брокер"
Импульс роста на российском рынке акций по-прежнему остается во многом спекулятивным, информационный фон волатилен и противоречив, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер". Российский рынок акций пытается развить растущий тренд на мирных ожиданиях, отмечают...    читать дальше
12 декабря 2025 года 09:19
Курс рубля пока может колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 - "Цифра брокер"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный...    читать дальше
12 декабря 2025 года 09:10
Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы
Nasdaq снизился в четверг, Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу. Нефть восстанавливается с октябрьских минимумов, Brent торгуется у $61,7 за баррель утром пятницы.    читать дальше
11 декабря 2025 года 19:36
Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть
Москва. 11 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне активного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,22 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
11 декабря 2025 года 19:33
Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2750п по индексу МосБиржи на геополитических ожиданиях и ослаблении рубля
Москва. 11 декабря. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на позитивных данных Росстата о замедлении годовой инфляции; сдерживающим покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent упал к $61 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам на фоне ослабления рубля.    читать дальше
11 декабря 2025 года 19:03
ЦБ РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре - Альфа-банк
РФ может понизить ставку более чем на 50 б.п. в декабре, полагают аналитики Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. По их прогнозам, инфляция по итогам года может опуститься до уровня ниже 6% г/г, что является существенным аргументом в пользу опции снижения ставки на заседании на следующей...    читать дальше
11 декабря 2025 года 18:24
"Финам" понизил целевую цену акций "ВИ.ру" до 78,7 руб
"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с 108 до 78,7 руб. и присвоил бумагам рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. Потенциал роста составляет 12% с текущих уровней. "С момента начала нашего покрытия инвестиционный кейс...    читать дальше
