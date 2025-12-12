Рубль утром немного корректируется вверх на фоне роста цен на нефть

Москва. 12 декабря. Китайский юань немного понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль корректируется вверх на фоне растущей нефти и после снижения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2015 руб. (-1,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,48 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный баланс пока сохраняется - отчасти выпавшие объемы продаж от экспортеров компенсирует Банк России, который в декабре-январе продает валюту на 14,5 млрд руб. в день по сравнению с 9 млрд руб. в день месяцем ранее, при этом спрос на валюту со стороны импортеров также остается умеренным, - пишут эксперт в комментарии. - Потенциальный рост покупок физическими лицами не вызывает опасений нарушения баланса при по-прежнему слабой активности юридических лиц".

Цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск поднимается на 0,52%, до $61,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,59%, до $57,94 за баррель.

С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.

Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже близко подошел к заключению соглашения с Москвой и Киевом по российско-украинскому конфликту. "Мы уже близки к сделке с Россией, близки к сделке с Украиной", - заявил он журналистам в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов оказать помощь Украине в обеспечении гарантий безопасности.