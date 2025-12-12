Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Президент США Дональд Трамп призывает лидеров ЕС оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на мирный план США по украинскому урегулированию, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal. "В среду в телефонном разговоре, который стороны охарактеризовали как напряженный, Трамп сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны оказать давление на Зеленского, чтобы он согласился на условия мирного плана США, в соответствии с которым Украина должна принять существенные территориальные потери и ограничить численность своих вооруженных сил", - пишет издание со ссылкой на информированные источники.
Представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины планируют собраться в субботу в Париже для обсуждения плана Вашингтона по украинскому урегулированию, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники. "По словам сотрудника Белого дома и украинского чиновника, высокопоставленные лица США, как ожидается, встретятся в субботу в Париже с коллегами от Украины, Франции, ФРГ и Британии для разговора о мирном плане американского президента Дональда Трампа", - передает портал.
Axios отмечает, что неясно, будет ли присутствовать на переговорах госсекретарь США Марко Рубио, также являющийся советником по нацбезопасности. Остальные страны должны быть представлены советниками по нацбезопасности.
В ЕС планируют уже в эту пятницу прийти к соглашению об упрощенной процедуре для продления замораживания активов РФ для "репарационного кредита" Киеву, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, актуальная идея ЕК состоит в том, что для продления потребуется лишь поддержка большинства имеющих право голоса. Кроме того, отныне речь будет идти о более длительном периоде, чем шесть месяцев. В ЕК считают, что вопрос с продлением заморозки активов лучше рассматривать отдельно от проблемы использования активов, по которой консенсуса нет.
Американский фондовый индекс Nasdaq Composite снизился по итогам торгов в четверг, тогда как Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Инвесторы оценивали новости компаний, данные рынка труда, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда США сообщило в четверг, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 44 тыс., до 236 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 220 тыс. Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 ноября, упало до 1,838 млн - минимума с апреля.
Центральный банк США в среду ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, но дал понять, что может подождать с дальнейшим смягчением ДКП. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена всего на 25 базисных пунктов в 2026 году. Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю с позитивным настроением. Поддержку рынкам оказал в том числе рост американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500 до исторических максимумов днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК подрастает на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.
В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,72%, до $61,72 за баррель. В четверг контракт подешевел на 1,49%, до $61,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,76%, до $58,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,47%, до $57,60 за баррель.
С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки. Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.
Тем временем поддержку рынку нефти и глобальным финансовым рынкам в целом оказало оживление спроса на рисковые активы после снижения ставки Федрезерва и более мягкой, чем ожидалось, риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,458 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,614 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 декабря вырос всего на 0,004% и составил 118,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1198,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,73%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,68%) и "РЖД-28" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,91%), "РЖД-001Р-21R" (-0,7%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,55%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-04 в размере 250 млн рублей и установил финальный ориентир ставки купона на уровне 23,5% годовых. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не более 300 млн рублей проходил с 11:00 10 декабря до 15:00 мск 11 декабря. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,66% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).
ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001PS-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,83% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря Техразмещение запланировано на 16 декабря, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.
ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-08 с фиксированными купонами в размере 5,5 млрд рублей, флоатера серии 001Р-09 на уровне 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска облигаций общим планируемым объемом не менее 3 млрд рублей прошел 11 декабря. Срок обращения "фикса" - 2,5 года, флоатера - 2 года, купоны по ним ежемесячные. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 18% годовых (доходность к погашению - 19,56% годовых), спреда к ключевой ставке по флоатеру - 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста N8. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" (MOEX: ABIO) 15 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению на уровне не выше 25,58% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
МКАО "Совко капитал партнерс" 15 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска пока не раскрывается, он будет размещаться в рамках программы облигаций на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых, 13-24-го купонов - 18,5% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 17,5% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 36-го купонов, 34% номинала в дату окончания 48-го купона, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го и 36-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.
ГК "Пионер" 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и флоатер серии 002P-02. Общий планируемый объем займов составит не менее 3 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" - не более 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 21,94% годовых. Ориентир спреда по флоатеру - не более 475 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов, "фикс" - без ограничений. Выпуски станут первыми эмиссиями в рамках программы облигаций девелопера серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года.
ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 15% годовых. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке полугодовых купонов 9,25% годовых до оферты с исполнением 23 декабря 2025 года. Прием уведомлений на приобретение бумаг пройдет с 12 по 18 декабря. Данный выпуск - единственная эмиссия облигаций компании в обращении.
ПАО "МОЭК" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001P-05 на уровне 15% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 9,3% годовых. По выпуску 23 декабря предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений на приобретение - с 12 по 18 декабря.