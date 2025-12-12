Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп призывает лидеров ЕС оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он согласился на мирный план США по украинскому урегулированию, сообщило в четверг издание The Wall Street Journal. "В среду в телефонном разговоре, который стороны охарактеризовали как напряженный, Трамп сказал лидерам Германии, Франции и Великобритании, что они должны оказать давление на Зеленского, чтобы он согласился на условия мирного плана США, в соответствии с которым Украина должна принять существенные территориальные потери и ограничить численность своих вооруженных сил", - пишет издание со ссылкой на информированные источники.

Представители США, ФРГ, Британии, Франции и Украины планируют собраться в субботу в Париже для обсуждения плана Вашингтона по украинскому урегулированию, сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники. "По словам сотрудника Белого дома и украинского чиновника, высокопоставленные лица США, как ожидается, встретятся в субботу в Париже с коллегами от Украины, Франции, ФРГ и Британии для разговора о мирном плане американского президента Дональда Трампа", - передает портал.

Axios отмечает, что неясно, будет ли присутствовать на переговорах госсекретарь США Марко Рубио, также являющийся советником по нацбезопасности. Остальные страны должны быть представлены советниками по нацбезопасности.

В ЕС планируют уже в эту пятницу прийти к соглашению об упрощенной процедуре для продления замораживания активов РФ для "репарационного кредита" Киеву, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам источников, актуальная идея ЕК состоит в том, что для продления потребуется лишь поддержка большинства имеющих право голоса. Кроме того, отныне речь будет идти о более длительном периоде, чем шесть месяцев. В ЕК считают, что вопрос с продлением заморозки активов лучше рассматривать отдельно от проблемы использования активов, по которой консенсуса нет.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite снизился по итогам торгов в четверг, тогда как Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы. Инвесторы оценивали новости компаний, данные рынка труда, а также перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Министерство труда США сообщило в четверг, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 44 тыс., до 236 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 220 тыс. Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 29 ноября, упало до 1,838 млн - минимума с апреля.

Центральный банк США в среду ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, но дал понять, что может подождать с дальнейшим смягчением ДКП. Медианный прогноз руководителей Федрезерва предполагает, что ставка будет уменьшена всего на 25 базисных пунктов в 2026 году. Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершают неделю с позитивным настроением. Поддержку рынкам оказал в том числе рост американских фондовых индексов Dow Jones и S&P 500 до исторических максимумов днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:25 МСК вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК подрастает на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 1,2%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,72%, до $61,72 за баррель. В четверг контракт подешевел на 1,49%, до $61,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают к этому времени на 0,76%, до $58,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,47%, до $57,60 за баррель.

С начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки. Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Тем временем поддержку рынку нефти и глобальным финансовым рынкам в целом оказало оживление спроса на рисковые активы после снижения ставки Федрезерва и более мягкой, чем ожидалось, риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,458 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,614 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 декабря вырос всего на 0,004% и составил 118,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1198,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,73%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,68%) и "РЖД-28" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-03R" (-0,91%), "РЖД-001Р-21R" (-0,7%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,55%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-04 в размере 250 млн рублей и установил финальный ориентир ставки купона на уровне 23,5% годовых. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не более 300 млн рублей проходил с 11:00 10 декабря до 15:00 мск 11 декабря. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,66% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).

ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) установило финальный ориентир ставки купона 5-летних облигаций серии 001PS-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 24% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,83% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря Техразмещение запланировано на 16 декабря, оно будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE). Минимальная заявка при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001Р-08 с фиксированными купонами в размере 5,5 млрд рублей, флоатера серии 001Р-09 на уровне 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска облигаций общим планируемым объемом не менее 3 млрд рублей прошел 11 декабря. Срок обращения "фикса" - 2,5 года, флоатера - 2 года, купоны по ним ежемесячные. Финальный ориентир ставки купона "фикса" установлен в размере 18% годовых (доходность к погашению - 19,56% годовых), спреда к ключевой ставке по флоатеру - 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - при условии прохождения теста N8. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Биотехнологический холдинг ПАО "Артген биотех" (MOEX: ABIO) 15 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению на уровне не выше 25,58% годовых. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го, 38-го и 50-го купонных периодов, а также ковенантный пакет. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

МКАО "Совко капитал партнерс" 15 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-01. Объем выпуска пока не раскрывается, он будет размещаться в рамках программы облигаций на 20 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых, 13-24-го купонов - 18,5% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 17,5% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 36-го купонов, 34% номинала в дату окончания 48-го купона, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го и 36-го купонов. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ГК "Пионер" 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций: серии 002P-01 с фиксированными купонами и флоатер серии 002P-02. Общий планируемый объем займов составит не менее 3 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" - не более 20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не более 21,94% годовых. Ориентир спреда по флоатеру - не более 475 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Флоатер доступен только для квалифицированных инвесторов, "фикс" - без ограничений. Выпуски станут первыми эмиссиями в рамках программы облигаций девелопера серии 002Р на 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в мае 2024 года.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 15% годовых. Пятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке полугодовых купонов 9,25% годовых до оферты с исполнением 23 декабря 2025 года. Прием уведомлений на приобретение бумаг пройдет с 12 по 18 декабря. Данный выпуск - единственная эмиссия облигаций компании в обращении.

ПАО "МОЭК" установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001P-05 на уровне 15% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2022 года по ставке полугодового купона 9,3% годовых. По выпуску 23 декабря предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений на приобретение - с 12 по 18 декабря.