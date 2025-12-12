Курс рубля до конца текущей недели, скорее всего, останется около 11 руб./юань - ПСБ

Курс пары юань/рубль до конца текущей недели, скорее всего, продолжит удерживать позиции в районе 11 руб. за юань, фундаментальных факторов для существенного смещения позиций не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Покупкам в юане способствует сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров для закрытия контрактов в преддверии длинных каникул, а также со стороны населения (зарубежный туризм), указывает эксперт.

Плюс к этому, отмечает он, инвесторы могли среагировать на статистику по объемам продаж валюты экспортерами в ноябре, сократившимся на 17% относительно октября, что дало дополнительный импульс к покупкам.

Дополнительным фактором, по его мнению, могли стать и последние данные по инфляции - на их базе участники торгов могли пересмотреть ожидания на декабрьское заседание Банка России и начали учитывать возможность снижения ключевой ставки на 100 б.п., что также играет в пользу ослабления рубля.

"На наш взгляд, до конца недели юань продолжит удерживать позиций в районе 11 рублей - не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать существенному смещению позиций китайской валюты относительно текущих уровней, - пишет Зварич в обзоре. - При этом с технической точки зрения пара юань/рубль достигла двойного сопротивления в виде уровня 10,2 и нисходящего тренда, берущего начало от сентябрьских максимумов, что может спровоцировать коррекционное снижение и возвращение к отметке 11 рублей на фоне фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в китайской валюте. Целевым диапазоном для юаня на пятницу видим 10,8-11,3 рубля".

