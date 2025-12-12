Рынок акций РФ в целом обладает настроем на подъем - ПСБ

Российский рынок акций в целом обладает настроем на развитие подъема, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Индекс поднялся в середину нашего целевого диапазона на текущую неделю, зону в 2700-2800 пунктов, Локальным сопротивлением выступает уровень 2765 пунктов, район максимумов октября, прохождение или откат от которого определят, по нашему мнению, ближайшие перспективы рынка, - пишет эксперт в комментарии. - Но в целом чувствуется настрой рынка на развитие роста, следующей целью выступает отметка 2850 пунктов по индексу Мосбиржи. В ближайшие несколько дней опережающая рынок динамика менее ликвидных бумаг, чувствительных к ставке, вполне может сохраниться. Переоценка таких бумаг перед заседанием ЦБ РФ 19 декабря не выглядит завершенной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.