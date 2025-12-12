Курс рубля пока может колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 - "Цифра брокер"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет колебаться в диапазоне 77-82 руб./$1 в ближайшей перспективе, предполагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы полагаем, что курс рубля останется относительно стабильным в ближайшие недели в отсутствие внешних шоков. Рыночный баланс пока сохраняется - отчасти выпавшие объемы продаж от экспортеров компенсирует Банк России, который в декабре-январе продает валюту на 14,5 млрд руб. в день по сравнению с 9 млрд руб. в день месяцем ранее, при этом спрос на валюту со стороны импортеров также остается умеренным, - пишут эксперт в комментарии. - Потенциальный рост покупок физическими лицами не вызывает опасений нарушения баланса при по-прежнему слабой активности юридических лиц".

