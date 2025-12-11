Рубль в четверг подешевел в паре с юанем на фоне сильного падения цен на нефть

Москва. 11 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел на фоне активного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,22 руб., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 декабря на 1,44 рубля, до 79,3398 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,56 рубля, до 92,9384 руб./EUR1.

Как подчеркнула в интервью "Интерфаксу" глава аналитического департамента компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева, с начала 2025 года продажи валюты экспортерами постепенно снижаются на фоне ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка и сокращения экспортной выручки. При этом, по ее мнению, локальный рост объемов продажи валюты в октябре, вероятно, был связан с сезонным фактором, а именно, выплатой налога на дополнительный доход от добычи (НДД).

Соответственно, отмечает Пырьева, падение объемов продажи валюты в ноябре может быть обусловлено исключением этого налогового платежа и не отражать реального спада. "Введение новых санкций, затронувших "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть" (MOEX: ROSN), указывает на дальнейшее сокращение экспортных поставок в ближайшие месяцы, что, в свою очередь, будет способствовать продолжению снижения чистых валютных продаж. На данный момент значительного роста импорта не наблюдается, однако в краткосрочной перспективе ожидается его постепенная активизация", - говорит аналитик.

"При отсутствии внешних шоков, в первую очередь, геополитического характера, рубль, как мы ожидаем, сохранит умеренную стабильность в ближайшие недели. Текущий баланс поддерживается за счет действий Банка России: в декабре-январе регулятор увеличил ежедневные продажи до 14,5 млрд руб. против 9 млрд руб. в предыдущий месяц, компенсируя снижение поступлений от экспортеров. При этом спрос на валюту со стороны импортеров остается сдержанным, а рост покупок физическими лицами пока не угрожает общей стабильности из-за слабой активности юридических лиц. Налоговый период может оказать небольшую поддержку курсу, но вряд ли станет ключевым драйвером. В ближайшей перспективе мы прогнозируем колебания рубля в диапазоне 77-82 рубля за доллар США", - сказала Пырьева.

Рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%.

Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 декабря.

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на 5,31%.

Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 года (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция в РФ уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться значительно ниже 6%.

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на заседании 19 декабря на 100 б.п., полагает аналитик банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Растет вероятность, что по итогам года инфляция окажется ниже 6% г/г, что не предполагалось прогнозами ЦБ, которые в октябре были ухудшены до 6,5-7% с 6-7%, - пишет эксперт в комментарии. - Столь низкую инфляцию в сезон активного спроса и перед повышением налогов нельзя объяснить только крепким курсом рубля и разовым снижением цен на бензин. Очевидно, имеет место заметное снижение внутреннего спроса, что подтверждает опасения о высоких рисках переохлаждения экономики".

В таких условиях аналитик банка считает наиболее предпочтительным сценарием ускорение темпов смягчения ДКП и снижения ключевой ставки в декабре на 100 б.п. Но ЦБ может традиционно выбрать осторожный подход - более плавное снижение ставки с более мягким сигналом о перспективах денежно-кредитной политики, допускает Попов.

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам декабрьского заседания может оказаться масштабнее (например, 100 б.п.), чем предполагает прогнозный диапазон (50 б.п.), говорится в материале аналитиков Райффайзенбанка.

Дезинфляция существенно ускорилась, судя по недельным данным Росстата, констатируют эксперты.

"Отметим, что месячная оценка за ноябрь (6,64%) совпала с нашими оценками на базе недельных данных", - отмечают они.

"С начала месяца среднесуточный темп роста цен составил 0,007%. Если на таком уровне он сохранится до конца месяца, то инфляция с текущих 6,1% опустится до 5,48%. Конечно, месячная цифра может оказаться выше недельных оценок, однако сейчас (при прочих равных) становится ясно, что сценарий ниже 6% к концу 2025 года вполне реален, - пишут аналитики банка в обзоре. - В таких условиях, на наш взгляд, снижение ключевой ставки в декабре может оказаться даже масштабнее (например, 100 б.п.), чем предполагает прогнозный диапазон ЦБ (50 б.п.)".

Цена на нефть падают вечером в четверг, находясь на минимумах с октября.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск упала на 2,11%, до $60,9 за баррель. Котировки опустились ниже $61 за баррель впервые с 1 октября. Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,17%, до $57,19 за баррель.

Давление на котировки оказывают опасения существенного избытка предложения на мировом рынке топлива.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть по итогам следующего года на 93 тыс. баррелей в сутки, до 863 тыс. б/с. Также прогноз предусматривает увеличение мирового предложения на 2,4 млн б/с. В целом МЭА ожидает излишка предложения на глобальном нефтяном рынке в размере порядка 4 млн б/с.

Между тем ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР в 2025 году увеличится на 120 тыс. б/с (предыдущая оценка - 130 тыс. б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,18 млн б/с (предыдущая оценка - 1,17 млн б/с).

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией вокруг Украины и Венесуэлы.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 декабря упала на 29 базисных пунктов - до 16,08% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в четверг опустилась на 1 базисный пункт - до 16,43% годовых, версии на три и шесть месяцев понизились на 2 базисных пункта, до 16,86% и 18,42% годовых.