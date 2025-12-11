Рынок акций РФ в четверг поднялся к 2750п по индексу МосБиржи на геополитических ожиданиях и ослаблении рубля

Москва. 11 декабря. Российский рынок акций в четверг вырос на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на позитивных данных Росстата о замедлении годовой инфляции; сдерживающим покупателей фактором выступила слабая нефть (фьючерс на Brent упал к $61 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся к 2750 пунктам на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2748,93 пункта (+1%) - максимум закрытия с 23 сентября, индекс РТС просел до 1091,47 пункта (-0,8%); лидировали в росте акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 декабря, составил 79,3398 руб. (+1,44 рубля).

Подорожали также акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+2,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

Накануне вечером вышли данные Росстата, показавшие, что рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%. Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, 7,98% на конец сентября, 8,14% на конец августа.

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ).

Таким образом, годовая инфляция в РФ оказалась уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться значительно ниже 6%.

Все экономисты, опрошенные "Интерфаксом" в начале этой недели, ожидают, что ЦБ снизит ключевую ставку на заседании совета директоров 19 декабря до 16,0% с 16,5%.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования. "Мы говорили раньше, что поедем на встречу (...), европейцы хотят, чтобы мы приехали на встречу на выходные в Европу", - сказал президент.

По его словам, действия США определит то, что смогут предложить участники переговоров. Трамп добавил, что, по мнению некоторых наблюдателей, украинское урегулирование имеет сейчас наибольшие шансы на успех.

Ранее стало известно, что Трамп в среду в "жестких выражениях" обсудил по телефону урегулирование на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

"Лидеры Франции, Германии и Великобритании - все очень хорошие лидеры, очень хорошие мои друзья, и мы обсудили Украину в довольно жестких выражениях", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в среду. "И посмотрим, что произойдет", - добавил он. По его словам, "ждем ответы прежде, чем двигаться дальше".

Кроме того, Трамп охарактеризовал скандал с коррупцией в украинском руководстве как колоссальный и вновь призвал Киев провести выборы. Комментируя настроения населения на Украине, президент США заверил, что подавляющее большинство там выступает за решение конфликта с Россией.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил вечером в четверг, что в Кремле не получали сообщений от США по украинскому урегулированию, Вашингтон пока работает с украинской стороной. "Ничего не поступало, нет. Они работают с украинской стороной", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступала ли информация от США по украинскому урегулированию.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ в четверг продолжил осторожный поступательный рост, чему благоприятствовали продолжение мирных переговоров по Украине и опубликованные днем ранее данные Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи впервые за полтора месяца отметился выше рубежа 2750 пунктов.

Стоимость нефти Brent опустилась к уровню конца октября, что является неблагоприятным фактором для акций компаний отрасли, однако во многом он уже учтен в стоимости бумаг, отметил эксперт.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг поднимался в область сопротивления 2750-2770 пунктов, оптимизм подогревался геополитическими новостями, статистикой по инфляции и слабостью рубля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в переговорах с США по Украине "все возможные недоразумения и недопонимания были устранены".

Динамика мировых рынков в четверг была неоднородной. В США инвесторы отыгрывали решение ФРС о снижении ставки на 0,25 п.п. (до 3,5-3,75% годовых), на китайских биржах преобладали продажи - инвесторы не дождались стимулов от заседания Политбюро КНР.

В пятницу Росстат опубликует оценку ВВП за третий квартал; банк "Авангард" (MOEX: AVAN) проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев, совет директоров "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рассмотрит обновленную стратегию компании, акции Henderson (MOEX: HNFG) и ЦИАН (MOEX: CIAN) очистятся от дивидендов. В центре внимания участников торгов остаются геополитические сигналы, но торговая активность может сократиться перед выходными. Ожидания по индексу МосБиржи на 12 декабря - колебания в рамках 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых рынках в четверг наблюдается смешанная динамика: инвесторы реагируют на итоги заседания ФРС и корпоративные новости крупнейших компаний. В Азии и Европе настроения ухудшились после слабой отчетности Oracle, при этом локальные новостные и макроэкономические поводы также способствовали фиксации прибыли и росту волатильности.

Российский рынок акций в четверг вырос, отыгрывая оптимизм вокруг заявлений президента США Трампа о возможном прогрессе в переговорах по Украине, а также публикацию статданных о замедлении инфляции в РФ. Трамп сообщил, что на ближайших выходных в Европе могут пройти новые раунды переговоров с участием ключевых западных лидеров, и выразил осторожный оптимизм относительно украинского урегулирования. Инвесторы рассчитывают, что оживление переговорного процесса повысит шансы на постепенное снижение геополитических рисков.

Индекс МосБиржи превысил локальное сопротивление 2740 пунктов и для сохранения восходящего движения индикатору важно удержаться выше данного уровня. В случае коррекции поддержкой выступит верхняя граница недавнего боковика 2600-2700 пунктов, считает Магомедов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи обновил максимум с сентября в ожидании улучшения геополитических и монетарных условий.

Акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,2%) и "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,5%) продолжили восстановление от локальных минимумов. В Минэнерго в четверг сообщили, что правительство РФ рассматривает продление некоторых мер поддержки угольной отрасли, убытки которой в 2025 году могут превысить 300 млрд руб. Министр энергетики РФ Цивилев также заявил об ожиданиях сохранения добычи угля в 2025 году на уровне 2024 года, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Продажи проходили главным образом в IT-секторе США, но Nasdaq уже отвоевал часть понесенных с утра потерь при сохранении основного "бычьего" тренда. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от ее максимумов и района сопротивлений 2760 пунктов и 1110 пунктов соответственно, после публикации инфляционных данных за ноябрь, ожидая смягчения тона ЦБ РФ на заседании в следующую пятницу. К вечеру стало известно, что ЕС дал одобрение на сделку по замораживанию российских активов на долгосрочный период для возможности предоставления кредита Украине. Новости несколько ослабили оптимизм в российских акциях. В ближайшую субботу представители США, Европы и Украины намерены встретиться для обсуждения мирного плана, напомнила Кожухова.

В Азии в четверг наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX выросли на 0,3-0,8%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК вырос на 0,8% Dow, но просели на 0,5-1,3% S&P500 и Nasdaq).

ФРС США накануне ожидаемо снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,5-3,75%, но дала понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания более "голубиным", чем ожидалось, отмечает The Wall Street Journal. Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Регулятор понизил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2026 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, а также повысил прогноз роста ВВП страны на предстоящий год до 2,3% с 1,8%. ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2027 году и 2% в 2028 году.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены снижаются, обновляя минимумы с октября из-за опасений существенного избытка предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,05 за баррель (-1,9% и +0,4% в среду), январская цена фьючерса на WTI - $57,3 за баррель (-2% и +0,4% накануне).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть по итогам следующего года на 93 тыс. баррелей в сутки, до 863 тыс. б/с. Также прогноз предусматривает увеличение мирового предложения на 2,4 млн б/с. В целом МЭА ожидает излишка предложения на глобальном нефтяном рынке в размере порядка 4 млн б/с.

Между тем ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с. Ожидается, что спрос на нефть в странах ОЭСР в 2025 году увеличится на 120 тыс. б/с (предыдущая оценка - 130 тыс. б/с), в странах не-ОЭСР - на 1,18 млн б/с (предыдущая оценка - 1,17 млн б/с).

Кроме того, трейдеры следят за ситуацией вокруг Украины и Венесуэлы.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что после российско-американского саммита на Аляске Вашингтону были переданы предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности. По его словам, "рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной".

Также СМИ сообщают, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+16% и +8,6% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,3%), "Мечела" (+4,2%), "Распадской" (+3,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,3%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (-15,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-8,9% и -6,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-8,2%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-7,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,09 млрд рублей (из них 10,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,97 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

