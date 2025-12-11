"Финам" понизил целевую цену акций "ВИ.ру" до 78,7 руб

"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с 108 до 78,7 руб. и присвоил бумагам рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова.

Потенциал роста составляет 12% с текущих уровней.

"С момента начала нашего покрытия инвестиционный кейс "ВИ.ру" кардинально изменился, - отмечает эксперт. - Изначально компания рассматривалась рынком практически как ИТ-компания или маркетплейс с акцентом на быстрый рост и захват доли на B2C-рынке. Однако ускоренное расширение крупных универсальных маркетплейсов и ухудшение макроэкономических условий, выразившиеся в замедлении сегмента DIY, вынудили "ВИ.ру" провести глубокую трансформацию: рыночное позиционирование сместилось в сторону B2B и акцента на операционную эффективность".

Также аналитик указывает, что, несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, компания показала сильные с поправкой на внешние условия финансовые результаты за 9М 2025, приняв максимально взвешенные управленческие решения и открыто заявляя инвесторам. Таким образом, на взгляд Магомедова, в текущих условиях ждать быстрого роста не стоит, приоритет - достижение устойчивой прибыльности на сложном рынке.

