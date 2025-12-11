Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне заметного снижения цен на нефть

Москва. 11 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль умеренно слабеет на фоне активного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2325 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 41 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,67 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 86 копеек, до 93,25 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 10,8-11,3 руб. в ближайшее время, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Ослабление рубля в среду происходило на фоне слабости рынка нефти, а также данных ЦБ РФ о сокращении реализации валюты экспортерами в ноябре, настраивающих, что и в ближайшее время предложение на валютном рынке может быть ограниченным, указывает эксперт.

"Отметим и повышенный в последнее время спрос на валюту, что отражается, в частности, в оборотах в валютной секции Московской биржи и обусловлено, по нашему мнению, в значительной степени сезонными факторами", - пишет Локтюхов в материале ПСБ.

"Для бурного развития роста валютных курсов мы достаточных оснований пока не видим. Поэтому рассчитываем, что юань продолжит "обживать" диапазон 10,8-11,3 руб. в ближайшее время", - говорится в обзоре.

Курс валютной пары юань/рубль в целом теперь может закрепиться в диапазоне 11-11,2 руб., считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно слабел. Коррекция на рынке продолжается по мере того, как эффект от перехода на более высокие продажи валюты ЦБ РФ компенсируется снижением фактических продаж со стороны экспортеров", - отмечают они в комментарии.

Котировки нефти марки Brent в отсутствие значимых геополитических новостей могут на время задержаться у $62 за баррель, полагают эксперты банка.

Курс пары доллар/рубль, вероятно, вырастет до 85-90 руб./$1 в первом квартале следующего года, курс пары юань/рубль - до 11,8-12,5 руб., говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Курс CNY/RUB за последние четыре дня поднялся от 10,7 руб. за юань. Причина может быть как в том, что рынок начинает реагировать на прошедшее снижение цены нефти, так и в том, что инвесторы стали закладывать в котировки предстоящее в 2026 году значительное сокращение продаж валюты со стороны ЦБ РФ. Мы полагаем, что курс USD/RUB вырастет до 85-90 руб./$1 в первом квартале следующего года, курс CNY/RUB - до 11,8-12,5 руб. за юань", - пишут эксперты.

Рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%.

Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 декабря.

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на 5,31%.

Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция в РФ уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а, при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться значительно ниже 6%.

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на заседании 19 декабря на 100 б.п., полагает аналитик банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Растет вероятность, что по итогам года инфляция окажется ниже 6% г/г, что не предполагалось прогнозами ЦБ, которые в октябре были ухудшены до 6,5-7% с 6-7%, - пишет эксперт в комментарии. - Столь низкую инфляцию в сезон активного спроса и перед повышением налогов нельзя объяснить только крепким курсом рубля и разовым снижением цен на бензин. Очевидно, имеет место заметное снижение внутреннего спроса, что подтверждает опасения о высоких рисках переохлаждения экономики".

В таких условиях аналитик банка считает наиболее предпочтительным сценарием ускорение темпов смягчения ДКП и снижения ключевой ставки в декабре на 100 б.п. Но ЦБ может традиционно выбрать осторожный подход - более плавное снижение ставки с более мягким сигналом о перспективах денежно-кредитной политики, допускает Попов.

Цены на нефть активно снижаются днем в четверг, опустились до минимумов с октября.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск упала на 1,19%, до $61,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,21%, до $57,75 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть по итогам следующего года на 93 тыс. баррелей в сутки, до 863 тыс. б/с. Также прогноз предусматривает увеличение мирового предложения на 2,4 млн б/с. В целом МЭА ожидает излишка предложения на глобальном нефтяном рынке в размере порядка 4 млн б/с.

Также трейдеры оценивают новости, касающиеся урегулирования российско-украинского конфликта, и ситуации вокруг Венесуэлы.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Снижение цен на нефть ограничивают сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.