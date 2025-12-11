Рубль, вероятно, ослабнет до 85-90 руб./$1 и 11,8-12,5 руб./юань в 1К26 - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, вырастет до 85-90 руб./$1 в первом квартале следующего года, курс пары юань/рубль - до 11,8-12,5 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Курс CNY/RUB за последние четыре дня поднялся от 10,7 руб. за юань. Причина может быть как в том, что рынок начинает реагировать на прошедшее снижение цены нефти, так и в том, что инвесторы стали закладывать в котировки предстоящее в 2026 году значительное сокращение продаж валюты со стороны ЦБ РФ. Мы полагаем, что курс USD/RUB вырастет до 85-90 руб./$1 в первом квартале следующего года, курс CNY/RUB - до 11,8-12,5 руб. за юань", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.