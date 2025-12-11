ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2335 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2335 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

Эмитент сообщил о приобретении 67% долей ГК "Реми", которая объединяет супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры на Дальнем Востоке.

Региональный ритейлер является сильным локальным игроком с устойчивой клиентской базой, высокой узнаваемостью бренда и развитой сетью магазинов "у дома" и дискаунтеров, которые остаются драйверами роста в российской рознице, отмечает аналитик.

"Сделка существенно усиливает позиции "Ленты" в макрорегионе, где ранее она была представлена ограниченно. Усиление формата магазинов "у дома" является стратегическим приоритетом последних лет эмитента. Интеграция позволит компании ускорить органический рост и перейти к более устойчивой выручке на квадратный метр, - указывает Крылова. - В итоге сделка выглядит структурно сильной: она усиливает долю рынка, дает быстрые операционные выгоды и улучшает стратегический профиль "Ленты", что является позитивным фактором для акций ритейлера".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.