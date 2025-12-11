.
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
Контроль за стоимостью стройки в аэропортах ужесточат
Минтранс ужесточает контроль над строительством и реконструкцией аэропортовой инфраструктуры по итогам проверки Счетной палатой Федерального казенного учреждения «Ространсмодернизация». Как рассказали "Коммерсанту" в министерстве, в отраслевых актах...
 
Ввод офисов в РФ упал более чем в 2 раза
За неполный 2025 год в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) было сдано всего 16 609 кв. м новых офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, пишут "Ведомости". По ее данным, годом ранее в...
 
Долги населения по кредитам рекордно выросли за последний год
Общий объем кредитов россиян в октябре подскочил на 335 млрд рублей, до 38,3 трлн, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Известия". Это рекордный рост за год - с сентября 2024-го. Кредитная активность граждан увеличилась, несмотря на то...
 
11 декабря 2025 года 09:10

Цены на нефть стабильны

Фондовые индексы США выросли в среду на итогах заседания ФРС. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Цены на нефть стабилизировались, Brent торгуется $62,15 за баррель в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,5-3,75%, но дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания более "голубиным", чем ожидалось, отмечает The Wall Street Journal. Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Регулятор понизил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2026 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, а также повысил прогноз роста ВВП страны на предстоящий год до 2,3% с 1,8%. ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2027 году и 2% в 2028 году.

Данные министерства труда США, опубликованные в среду, показали минимальное за четыре года увеличение затрат на рабочую силу в стране в третьем квартале. Индекс стоимости рабочей силы (Employment Cost Index) в минувшем квартале повысился на 3,5% в годовом выражении - минимально с середины 2021 года.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,9%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,5%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+3,3%), American Express Co. (SPB: AXP) (+3,2%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 1,7%. Компания объявила о намерении инвестировать $35 млрд в развитие своего индийского бизнеса до конца 2030 года.

В числе лидеров снижения оказались акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2,7%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-1,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (-0,8%).

Капитализация GE Vernova (SPB: GEV) Inc. подскочила на 15,6%, обновив рекорд. Американский поставщик решений в сфере энергетики улучшил долгосрочные финансовые прогнозы, отметив рост спроса на энергоресурсы на фоне бума в сфере ИИ. Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов до $0,5 на акцию с $0,25 на акцию, а также объявил об увеличении объема программы обратного выкупа акций до $10 млрд с $6 млрд.

Бумаги производителя беспилотников AeroVironment Inc., отчетность которого за второй финквартал оказалась слабее прогнозов рынка, подешевели на 12,9%. Скорректированная прибыль компании составила $0,44 на акцию, тогда как опрошенные LSEG эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,78 на акцию.

Рыночная стоимость GameStop Corp., владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, опустилась на 4,3%. Квартальные результаты компании также не оправдали ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 1,05% - до 48057,75 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,67% - до 6886,68 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,33%, составив 23654,16 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы оценивают итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американский ЦБ накануне ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, но сигнализировал о сложности пути для дальнейшего снижения.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health, дешевеющие на 4,3%.

Рыночная стоимость Sunny Optical Technology уменьшается на 3,1%, Xinyi Glass Holdings - на 2,8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,7%, China Hongqiao Group - на 2,2%.

Капитализация HSBC повышается на 2,1%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 1,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 1,9%, WH Group и CLP Holdings - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги SoftBank (-7,8%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma уменьшается на 5,3%, Kawasaki Heavy Industries, Mitsui Kinzoku и Mitsubishi Heavy Industries - на 4,2%.

Цена бумаг Mitsui & Co. увеличивается на 4,4%, Panasonic Holdings - на 3,8%, Advantest - на 3,7%, Toppan Holdings - на 3,2%, Ryohin Keikaku - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,4%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 1,1%, Hyundai Motor - на 2%, Korean Air Lines - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Безработица в Австралии в ноябре осталась на уровне 4,3%, как и месяцем ранее, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал 4,4%, по данным Trading Economics.

BHP нарастила рыночную стоимость на 1,3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации вокруг Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,15 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,27 (0,44%), до $62,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,03 (0,05%), до $58,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,21 (0,36%), до $58,46 за баррель.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Накануне Трамп обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он также сообщил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования.

Поддержку рынку в среду оказали сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Росту цен также способствовало снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, усилившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США и спроса на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 декабря 2025 года 18:24
"Финам" понизил целевую цену акций "ВИ.ру" до 78,7 руб
"Финам" понизил целевую цену акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") с 108 до 78,7 руб. и присвоил бумагам рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Магомеда Магомедова. Потенциал роста составляет 12% с текущих уровней. "С момента начала нашего покрытия инвестиционный кейс...    читать дальше
11 декабря 2025 года 17:43
Акции Ленты сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Лента" сохраняют инвестиционную привлекательность и считаются одними из фаворитов в секторе ритейла, несмотря на недавний рост котировок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент сообщил о приобретении 67% долей ГК "Реми", которая объединяет...    читать дальше
11 декабря 2025 года 17:13
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
алитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" и "Группы ЛСР". Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, ПАО "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "МД...    читать дальше
11 декабря 2025 года 16:40
Снижение ставки ЦБ РФ в декабре может составить более 50 б.п. - Райффайзенбанк
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам декабрьского заседания может оказаться масштабнее (например, 100 базисных пунктов (б.п.)), чем предполагает прогнозный диапазон (50 б.п.), говорится в материале аналитиков Райффайзенбанка. Дезинфляция существенно ускорилась, судя по недельным данным...    читать дальше
11 декабря 2025 года 16:06
Давление на цену акций Oracle, вероятно, сохранится в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки акций Oracle Corp. с большой вероятностью сохранится в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента на премаркете в четверг падают в цене на 11,5% после публикации отчета за второй квартал 2026 финансового года, согласно которому выручка...    читать дальше
11 декабря 2025 года 15:34
Совкомбанк начал анализ Юнайтед Медикал Груп с рекомендацией "покупать" для ее акций
Совкомбанк начал аналитическое освещение МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) с рекомендацией "покупать" для ее акций, сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. Эксперт указывает следующие факторы инвестиционной привлекательности...    читать дальше
11 декабря 2025 года 15:30
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне заметного снижения цен на нефть
Москва. 11 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль умеренно слабеет на фоне активного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,2325 руб., что на 6,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
11 декабря 2025 года 14:58
Цикл смягчения ДКП ЦБ давит на котировки акций банка "Санкт-Петербург" - "БКС МИ"
Цикл смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ давит на котировки акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера. "В августе акции банка "Санкт-Петербург" торговались у 415 руб., ставили рекорды и были лучше всех из состава индекса Мосбиржи,...    читать дальше
11 декабря 2025 года 14:19
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции ДОМ.РФ с целью 1950 руб
азпромбанк Инвестиции" рекомендуют покупать акции АО "ДОМ.РФ" с целевой ценой 1950 рублей за бумагу и горизонтом инвестирования до февраля 2026 года, что соответствует потенциалу роста на 11,7% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков. По мере смягчения денежно-кредитной политики...    читать дальше
11 декабря 2025 года 13:45
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку в декабре на 100 б.п. - ПСБ
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку на заседании 19 в декабря на 100 б.п., полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. "Растет вероятность, что по итогам года инфляция окажется ниже 6% г/г, что не предполагалось прогнозами ЦБ, которые в октябре были ухудшены до 6,5-7% с 6-7%, - пишет эксперт...    читать дальше
11 декабря 2025 года 13:13
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Medtronic PLC с целевой ценой $120,8 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 21,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Пионер медицинского хай-тека, Medtronic с начала текущего года опережает по...    читать дальше
11 декабря 2025 года 12:39
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 530,86 руб. для "обычки" и 512,85 руб. - для "префов", что подразумевает потенциал роста около 74% и 70% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков. Обыкновенные и привилегированные...    читать дальше
11 декабря 2025 года 12:05
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги возле текущих уровней до конца недели - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги около достигнутых уровней до конца текущей недели, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Мы ожидаем, что до появления значимых новостей российский рынок будет консолидироваться возле текущих значений - устойчивый тренд появится...    читать дальше
11 декабря 2025 года 11:43
Рубль, вероятно, ослабнет до 85-90 руб./$1 и 11,8-12,5 руб./юань в 1К26 - "ВТБ Моя Аналитика"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, вырастет до 85-90 руб./$1 в первом квартале следующего года, курс пары юань/рубль - до 11,8-12,5 руб. за юань, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Курс CNY/RUB за последние четыре дня поднялся от 10,7 руб. за юань....    читать дальше
11 декабря 2025 года 11:21
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Ленты на уровне 2335 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций МКПАО "Лента" на уровне 2335 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. Эмитент сообщил о приобретении 67% долей ГК "Реми", которая объединяет супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры на...    читать дальше
