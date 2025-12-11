Цены на нефть стабильны

Фондовые индексы США выросли в среду на итогах заседания ФРС. Рынки акций стран АТР в основном снижаются в четверг. Цены на нефть стабилизировались, Brent торгуется $62,15 за баррель в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,5-3,75%, но дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 б.п. в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания более "голубиным", чем ожидалось, отмечает The Wall Street Journal. Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Регулятор понизил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2026 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, а также повысил прогноз роста ВВП страны на предстоящий год до 2,3% с 1,8%. ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2027 году и 2% в 2028 году.

Данные министерства труда США, опубликованные в среду, показали минимальное за четыре года увеличение затрат на рабочую силу в стране в третьем квартале. Индекс стоимости рабочей силы (Employment Cost Index) в минувшем квартале повысился на 3,5% в годовом выражении - минимально с середины 2021 года.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Nike Inc. (SPB: NKE) (+3,9%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+3,5%), Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (+3,3%), American Express Co. (SPB: AXP) (+3,2%).

Стоимость бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) увеличилась на 1,7%. Компания объявила о намерении инвестировать $35 млрд в развитие своего индийского бизнеса до конца 2030 года.

В числе лидеров снижения оказались акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-2,7%), Walmart Inc. (SPB: WMT) (-1,6%), Boeing Co. (SPB: BA) (-0,8%).

Капитализация GE Vernova (SPB: GEV) Inc. подскочила на 15,6%, обновив рекорд. Американский поставщик решений в сфере энергетики улучшил долгосрочные финансовые прогнозы, отметив рост спроса на энергоресурсы на фоне бума в сфере ИИ. Совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов до $0,5 на акцию с $0,25 на акцию, а также объявил об увеличении объема программы обратного выкупа акций до $10 млрд с $6 млрд.

Бумаги производителя беспилотников AeroVironment Inc., отчетность которого за второй финквартал оказалась слабее прогнозов рынка, подешевели на 12,9%. Скорректированная прибыль компании составила $0,44 на акцию, тогда как опрошенные LSEG эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,78 на акцию.

Рыночная стоимость GameStop Corp., владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, опустилась на 4,3%. Квартальные результаты компании также не оправдали ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду увеличился на 1,05% - до 48057,75 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 0,67% - до 6886,68 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,33%, составив 23654,16 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы оценивают итоги завершившегося в среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Американский ЦБ накануне ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, но сигнализировал о сложности пути для дальнейшего снижения.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health, дешевеющие на 4,3%.

Рыночная стоимость Sunny Optical Technology уменьшается на 3,1%, Xinyi Glass Holdings - на 2,8%, Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 2,7%, China Hongqiao Group - на 2,2%.

Капитализация HSBC повышается на 2,1%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 1,8%, Hansoh Pharmaceutical - на 1,9%, WH Group и CLP Holdings - на 1,6%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,9%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги SoftBank (-7,8%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma уменьшается на 5,3%, Kawasaki Heavy Industries, Mitsui Kinzoku и Mitsubishi Heavy Industries - на 4,2%.

Цена бумаг Mitsui & Co. увеличивается на 4,4%, Panasonic Holdings - на 3,8%, Advantest - на 3,7%, Toppan Holdings - на 3,2%, Ryohin Keikaku - на 2,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,4%.

Цена бумаг Posco уходит вниз на 1,1%, Hyundai Motor - на 2%, Korean Air Lines - на 0,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Безработица в Австралии в ноябре осталась на уровне 4,3%, как и месяцем ранее, сообщило в четверг Австралийское бюро статистики (ABS). Рынок в среднем ожидал 4,4%, по данным Trading Economics.

BHP нарастила рыночную стоимость на 1,3%, Rio Tinto - на 1,8%.

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации вокруг Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,15 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $0,27 (0,44%), до $62,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,03 (0,05%), до $58,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,21 (0,36%), до $58,46 за баррель.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Накануне Трамп обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он также сообщил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования.

Поддержку рынку в среду оказали сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Росту цен также способствовало снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, усилившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США и спроса на нефть.