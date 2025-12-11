Рубль утром немного повышается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного снижения накануне

Москва. 11 декабря. Китайский юань слегка понижается на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль корректируется вверх после сильного снижения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1325 руб. (-3,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,81 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%.

Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен со 2 по 8 декабря.

Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря. С начала месяца цены к 8 декабря выросли на 0,06%, с начала года - на 5,31%.

Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024 (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 6,34% на 8 декабря, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Таким образом, годовая инфляция в РФ уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а, при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться значительно ниже 6%.

Цены на нефть умеренно понижаются утром в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования российско-украинского конфликта, а также ситуации вокруг Венесуэлы.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 мск составляет $61,87 за баррель, что на 0,53% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,51%, до $58,16 за баррель.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Накануне Трамп обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Он также сообщил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования.

Поддержку рынку в среду оказали сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Росту цен также способствовало снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, усилившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США и спроса на нефть.