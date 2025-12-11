Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику и очередных данных по инфляции в РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Рост цен в РФ в ноябре 2025 года составил 0,42% после роста на 0,50% в октябре, на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле, сообщил в среду Росстат. За январь-ноябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 5,25%. Рост цен в ноябре оказался ниже ожиданий рынка: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в ноябре на уровне 0,52%. Годовая инфляция в ноябре 2025 года замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, 7,98% на конец сентября, 8,14% на конец августа.

Росстат также опубликовал и данные по недельной динамике цен в начале декабря. Рост потребительских цен в РФ со 2 по 8 декабря составил 0,05% после 0,04% с 25 ноября по 1 декабря, 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября. Из данных 8 дней декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 8 декабря замедлилась до 6,12% с 6,64% на конец ноября, если ее рассчитывать из недельной динамики за декабрь 2024, и замедлилась до 6,34%, если ее определять из среднесуточных данных за весь декабрь 2024 года. Таким образом, годовая инфляция в РФ уже ниже прогноза ЦБ на 2025 год (6,5-7,0%), а при сохранении текущей недельной динамики по итогам года она может оказаться даже ниже 6%.

Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп. "Им нужно быть реалистами", - сказал он журналистам в Белом доме в среду. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Украина проигрывает конфликт с РФ, и потому для урегулирования Киеву нужно будет "принять некоторые вещи".

Президент США также сообщил, что в "жестких выражениях" обсудил урегулирование на Украине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. "Лидеры Франции, Германии и Великобритании - все очень хорошие лидеры, очень хорошие мои друзья, и мы обсудили Украину в довольно жестких выражениях", - сказал он журналистам. "И посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп. По его словам, "ждем ответы, прежде чем двигаться дальше".

Кроме того, президент США в среду заявил, что на выходные дни запланированы переговоры в Европе на тему украинского урегулирования. "Мы говорили раньше, что поедем на встречу (...), европейцы хотят, чтобы мы приехали на встречу на выходные в Европу", - сказал президент. По его словам, действия США определит то, что смогут предложить участники переговоров. Трамп добавил, что, по мнению некоторых наблюдателей, украинское урегулирование имеет сейчас наибольшие шансы на успех.

Ранее во вторник Financial Times со ссылкой на источники передавала, что администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине. "Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечала газета. По информации портала Axios, теперь предложения США включает более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЭС, но оставляет без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв ожидаемо опустил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых, но дал понять, что может подождать с дальнейшим ее снижением. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2026 году.

При этом рынок посчитал тон заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла по итогам заседания более "голубиным", чем ожидалось, отмечает The Wall Street Journal. Пауэлл отметил растущую обеспокоенность состоянием рынка труда и наличие "существенных понижательных рисков" для него. Это было расценено инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может опустить ставку более существенно, чем ожидается в данный момент.

Регулятор понизил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2026 год до 2,4% с ожидавшихся в сентябре 2,6%, а также повысил прогноз роста ВВП страны на предстоящий год до 2,3% с 1,8%. ФРС ожидает инфляцию на уровне 2,1% в 2027 году и 2% в 2028 году.

Данные министерства труда США, опубликованные в среду, показали минимальное за четыре года увеличение затрат на рабочую силу в стране в третьем квартале. Индекс стоимости рабочей силы (Employment Cost Index) в минувшем квартале повысился на 3,5% в годовом выражении - минимально с середины 2021 года.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы оценивают итоги завершившегося в среду заседания ФРС США. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,2%. Значение японского Nikkei 225 падает на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,4%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Цены на нефть также снижаются на торгах в четверг, трейдеры оценивают новости, касающиеся хода урегулирования конфликта вокруг Украины, а также ситуации вокруг Венесуэлы. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $61,89 за баррель, что на 0,51% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 0,44%, до $62,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,5%, до $58,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,36%, до $58,46 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали сообщения о том, что американские военные перехватили танкер, перевозивший подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Росту цен также способствовало снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой, усилившее оптимизм трейдеров в отношении перспектив экономики США и спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась на треть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,243 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,055 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 декабря снизился на 0,1% и составил 118,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 1197,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (-1,22%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,86%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,6%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,56%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,9%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,38%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Первая грузовая компания" (ПГК) зафиксировало объем размещения облигаций серии 003P-02 с фиксированными купонами в размере 12 млрд рублей, флоатера серии 003Р-03 - на уровне 5 млрд рублей. Сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций общим планируемым объемом до 20 млрд рублей прошел 10 декабря. По займам предусмотрены оферты: через 3,3 года по "фиксу" и через 2 года по флоатеру, купоны ежемесячные. При открытии книги заявок ориентир ставки "фикса" составлял не выше 16% годовых, спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 275 базисных пунктов. Финальный ориентир ставки купона по "фиксу" установлен в размере 15,95% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 17,17% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке по флоатеру - 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Тальвен" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере 23,88% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 9 декабря до 15:00 мск 10 декабря, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 15 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") продлил книгу заявок на 3-летние облигации серии 001Р-04 объемом до 300 млн рублей до 15:00 мск 11 декабря, а также повысил ориентир ставки купона с 21,5-22% годовых до 23,5% годовых. Сбор заявок на выпуск первоначально планировалось провести 10 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,66% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 15 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования (тест N6).

Сбербанк (MOEX: SBER) с 10:00 мск 11 декабря до 17:00 мск 15 декабря проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-SBER51 со сроком обращения около 2,5 лет (900 дней) индикативного объема. Ориентир ставки ежемесячных купонов - около 14,85% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере около 15,91% годовых. Техразмещение запланировано на 16 декабря.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 003Р-08R со сроком обращения 2,5 года объемом 2 млрд рублей и двухлетний выпуск серии 003Р-09R объемом 100 млн юаней. По выпускам будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона рублевых облигаций - не выше 24% годовых (доходность к погашению - не выше 26,82% годовых); юаневых - не выше 15% годовых (доходность к погашению - не выше 16,08% годовых). Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Атомэнергопром" 22 декабря проведет сбор заявок на облигации серии 001P-10 сроком обращения 5,5 лет. Планируемый объем размещения - не более 25 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежеквартальные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 5,5 лет + 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 8 млн 665,668 тыс. облигаций серии 001Р-24 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 86,66% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке квартального купона 10% годовых до оферты. Перед офертой ставка 13-16-го купонов была установлена эмитентом на уровне 18% годовых (до следующей оферты в декабре 2026 года).