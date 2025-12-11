Индекс Мосбиржи будет тяготеть к 2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока останется в коридоре 2700-2800 пунктов, сохраняя склонность к повышению в направлении его верхней границы на фоне поступающих геополитических новостей и макроэкономических данных, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Банк России 11 декабря опубликует комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики" и "Мониторинг отраслевых финансовых потоков", что может отразиться на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики, отмечают эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.