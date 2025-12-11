"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sanhua с прогнозной ценой CNY45,34

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с прогнозной стоимостью на уровне 45,34 юаня (CNY) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 2,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Акции компании существенно выросли с конца июня благодаря партнерству с Tesla и выходу на новые технологические рынки и сейчас торгуются вблизи справедливой оценки, - отмечает эксперт. - Устойчивый тренд на электрификацию транспорта и участие в перспективных сегментах, включая робототехнику, поддерживают финансовую устойчивость эмитента, однако сохраняются риски коррекции в случае пересмотра ожиданий по сотрудничеству с ключевыми клиентами".

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls - ведущий китайский производитель компонентов для холодильного, климатического и автомобильного оборудования.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.