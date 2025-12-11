Вероятность снижения ставки ЦБ РФ в декабре высока - "ВТБ Моя Аналитика"

Вероятность снижения ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 декабря 2025 года высока, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен за ноябрь. Месячная инфляция составила 0,4%, в годовом выражении она снизилась с 7,7% до 6,6%. "По нашим предварительным оценкам, текущие темпы инфляции в сезонной корректировке в пересчете на год составили 1-2% с.к.г." - указывают эксперты.

Также опубликованы данные по инфляции со 2 по 8 декабря. Недельная инфляция - 0,05% против 0,04% неделю назад. Однако значение оказалось рекордно низким для текущего времени года за последние десятилетия, побит рекорд от 2021 года - 0,08%, отмечают аналитики телеграм-канала.

Такие данные говорят о том, что снижение ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря 2025 года высоковероятно, говорится в комментарии.

