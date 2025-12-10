Рынок акций РФ в среду превысил 2720п по индексу МосБиржи на геополитических новостях и ослаблении рубля

Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2720,66 пункта (+0,7%), индекс РТС просел до 1100,22 пункта (-0,8%); лидировали в росте "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,7%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составил 77,8998 руб. (+1,09 рубля).

Подорожали также акции "Русала" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 году лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. Соответствующий документ, датированный 10 декабря, размещен на сайте американского Минфина.

Подешевели в среду акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,7%).

Администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила вечером во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники.

"Посланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому дни, чтобы принять мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неоговоренные гарантии безопасности США, заявили официальные лица, знакомые с ходом переговоров", - информирует издание.

По данным газеты, Зеленский сообщил европейским партнерам, что такое требование выдвинули в ходе разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель, зять президента Джаред Кушнер.

"Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечает газета.

По словам источников, Зеленский заявил Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время проконсультироваться с европейскими партнерами, прежде чем дать ответ на американское предложение.

Между тем, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ), в странах Европы распространена точка зрения, что у РФ, США и Украины могут уйти месяцы на решение вопросов, связанных с украинским урегулированием.

"Многие европейские чиновники в частных беседах говорили, что различия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недели или месяцы на их разрешение, если только на поле боя не произойдут кардинальные перемены", - информирует издание.

Высокопоставленные сотрудники администрации США заявили WSJ, что они не навязывают Украине соглашение, которое ей не нравится. Они отметили, что цель - соглашение, приемлемое для обеих сторон, гарантирующее суверенитет Украины, защищающее ее в долгосрочной перспективе.

Зеленский в понедельник встречался в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы сформулировать общую позицию по плану США.

России нужен устойчивый и долгосрочный мир, достигнутый на базе подписанных документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского о готовности к "энергетическому перемирию".

"Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, - это абсолютный приоритет", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Зеленского о готовности Украины к "энергетическому перемирию".

Что касается экономической активности в РФ, то, как сообщается в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, она оживилась в начале IV квартала, в октябре было ускорение, в ноябре наблюдалась более сдержанная картина.

"Согласно опубликованной статистике и опросным данным, в октябре экономическая активность возросла. Оперативные данные за ноябрь указывают на более сдержанную картину по выпуску и спросу, чем в октябре", - отмечают аналитики ЦБ.

Устойчивые факторы говорят о продолжении замедления годовой инфляции в 2026 году, но для возвращения ее к цели в 4% и для удержания на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость денежно-кредитной политики) должна оставаться высокой, говорится в бюллетене.

Месячный рост цен в ноябре, исходя из недельных данных, с учетом корректировки на сезонность, существенно замедлился. Он, по расчетам департамента ЦБ, сложился ниже траектории 4% и темпов, наблюдавшихся в сентябре-октябре (с поправкой на сезонность). Аналитики отмечают, что полноценную оценку, в том числе устойчивых показателей роста цен, можно будет сделать после получения полной статистики по инфляции за ноябрь, которая будет опубликована вечером 10 декабря.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду подрос, закрепившись выше рубежа 2700 пунктов. Переговорный процесс по Украине продолжается, рубль начал ослабление, поддерживая акции экспортеров.

На мировых рынках ждут решения ФРС по денежно-кредитной политике. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями главы регулятора Джерома Пауэлла после заседания. В четверг выйдут данные по торговому балансу США и важные для рынка нефти ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК. На российском рынке "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за ноябрь, совет директоров "Московской биржи" обсудит итоги за 10 месяцев и утвердит бизнес-план на 2026 год, акционеры "Диасофт" (MOEX: DIAS) на внеочередном общем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев. Инвесторы могут отреагировать на публикуемые вечером в среду недельный отчет Росстата по инфляции и ИПЦ за ноябрь. Ожидания по индексу МосБиржи на 11 декабря - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду реагировал на валютные колебания и сохранение геополитических надежд на урегулирование украинского кризиса. "Префы" "Сургутнефтегаза" получили поддержку от укрепления доллара к рублю. Бумаги "Норникеля" скорректировались вниз вслед за ценами на палладий, которые вечером в среду снизились на 3%. В то же время подросли акции "Русала" и "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,2%) на фоне роста алюминия (+0,5%).

На западных фондовых площадках в среду не наблюдалось определенности - биржи замерли перед долгожданным подведением итогов заседания ФРС. Вернуть покупки в акции и драгметаллы, скорее всего, сможет не одно лишь снижение ставки ФРС, но и заметное смягчение тона регулятора по итогам заседания, что не является базовым сценарием. Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от её максимумов и находились ниже декабрьских пиков 2739 пунктов и 1134 пункта, в целом сохраняя восходящий тренд последних недель. Инвесторы остаются в режиме ожидания и после завершения основных торгов будут оценивать данные Росстата по потребительской инфляции за ноябрь. Заседание ФРС может повлиять на российский рынок главным образом в контексте последующей динамики доллара и сырьевых товаров, считает Кожухова.

Портфельный управляющий УК "Первая" Илья Купреев полагает, что дальнейшая динамика индекса МосБиржи по-прежнему будет находиться в зависимости от хода мирных переговоров по Украине и сопряженных с ними инфоповодов. На бумаги нефтедобывающих компаний давление оказывает слабая нефть Brent.

В среду стартовали торги акциями "Базиса" (MOEX: BAZA) (разработчик софта, принадлежащий "дочке" "Ростелекома" - РТК-ЦОД). Бумаги компании получили второй уровень листинга на Мосбирже, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона по 109 руб. за бумагу. В среду акции "Базиса" упали до 101,26 руб. (-7,1% к цене IPO). Вечером выйдут данные по недельной инфляции со 2 по 8 ноября и по итогам месяца. Банк России опубликует "Обзор рисков финансовых рынков", напомнил Купреев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ в среду умеренно подрос на заявлениях Трампа, что переговорная позиция России сейчас сильнее, чем у Украины, а также о необходимости для Киева согласиться на мирный план и провести выборы. В то же время покупателей сдерживают сообщения о намерении европейских стран ускоренно принять закон о блокировке российских активов на сумму 210 млрд евро на предстоящем саммите ЕС 18-19 декабря.

Индекс МосБиржи закрепляется выше ключевого уровня 2700 пунктов. Если позитивный импульс сохранится, индекс имеет потенциал для дальнейшего роста к отметке 2750 пунктов, считает Абрамов.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов также полагает, что закрепление индекса МосБиржи выше 2700 пунктов пока устраняет технические угрозы падения в район 2600 пунктов.

Поводом для некоторого оптимизма стали высказывания президента США Трампа, ожидающего скорого подписания соглашения по Украине и начавшего давить в этом вопросе на украинскую администрацию. Последняя по-прежнему не хочет принимать "план Трампа", а это значит, что рынок еще "покачает" на волнах волатильности. Первая техническая цель подъема индекса МосБиржи - район октябрьских максимумов около 2760 пунктов, считает Соколов.

В Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE вырос на 0,5%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,3%) и в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились в пределах 0,4%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре увеличились на максимальные с февраля 2024 года 0,7% в годовом выражении, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали такую же динамику, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 2,2% в годовом выражении. Падение было зафиксировано по итогам 38-го месяца подряд. Эксперты в среднем предполагали снижение на 2%.

В США игроки ожидают итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в среду на 25 базисных пунктов примерно в 87%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке в среду вечером цены возобновили снижение после локальной дневной коррекции из-за опасений избытка предложения, что перевешивает геополитические риски.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,49 за баррель (-0,7% и -0,9% во вторник), январская цена фьючерса на WTI - $57,81 за баррель (-0,7% и -1,1% во вторник).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей, однако выросли запасы бензина - на 6,4 млн баррелей и дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в стране в 2025 году составит 13,61 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем. Согласно прогнозу EIA, опубликованному накануне, в 2026 году добыча уменьшится до 13,53 млн б/с.

В четверг ежемесячные отчеты по нефтяному рынку опубликуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство.

Внимание трейдеров в среду направлено на заседание Федеральной резервной системы, итоги которого станут известны в 22:00 МСК. Ожидается, что регулятор снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов. Смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рост крупнейшей экономики мира, и соответственно, спрос на топливо.

СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте "Западная Курна-2" в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,85 млрд рублей (из них 3,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,01 млрд рублей на акции "Т-Технологии").