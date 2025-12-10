Рубль в среду резко упал в паре с юанем на фоне возобновления снижения цен на нефть

Москва. 10 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль резко упал на фоне возобновления сильного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,17 руб., что на 22,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 декабря на 1,0914 рубля, до 77,8998 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,9539 рубля, до 91,3806 руб./EUR1.

"Рубль в среду продолжил резкое снижение, начатое в ходе торгов вторника. За два дня его котировки упали более чем на 2,3% на фоне фиксации прибыли игроками после того, как в пятницу рубль в моменте сумел укрепиться до отметки 10,78 за юань впервые с 28 февраля 2023 года. Полагаем, что поводом к закрытию длинных позиций по рублю послужили свежие данные по дефициту бюджета и снижению нефтегазовых доходов, озвученные во вторник Минфином РФ, а также по уменьшению профицита внешней торговли и падению экспорта от Федеральной таможенной службы. За январь-ноябрь текущего года нефтегазовые доходы упали на 22,4%, до 8,029 трлн рублей, из-за снижения цен на нефть, в то время как положительное сальдо торгового баланса России за период с января по октябрь опустилось на 7,8%, до $115,4 млрд относительно того же периода 2024 года при снижении экспорта на 4,3%, до $339,8 млрд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Курс рубля в ноябре оставался стабильным, его поддержало снижение спроса на валюту со стороны импортеров, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюту на 17% - до $6,9 млрд на фоне снижения цен на нефть. Среднедневные продажи на фоне меньшего количества рабочих дней в ноябре выросли на 1% и составили $361 млн.

Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц, преимущественно импортеров, в ноябре снизился до 2,2 трлн рублей с 2,6 трлн рублей в октябре (среднее месячное значение 2025 года - 2,4 трлн рублей).

Физлица в ноябре немного сократили покупку валюты (148,8 млрд рублей против 158,6 млрд рублей в октябре). Этот показатель остается выше средних значений 2025 года (91,8 млрд рублей) на фоне отдельных крупных покупок, отмечает ЦБ.

С начала года граждане приобрели иностранную валюту на 1,07 трлн рублей (годом ранее - 1,04 трлн рублей).

Банк России с 8 декабря отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и дружественных стран (ранее действовало ограничение по переводу этой категорией физлиц не более $1 млн в месяц). "Указанные лимиты в значительной степени утратили свое ограничительное действие, поскольку в структуре переводов доля крупных переводов на сумму от $500 тыс. до $1 млн (в эквиваленте) за последние годы существенно снизилась и по итогам III квартала 2025 года не превышала 3%", - подчеркивает ЦБ.

Аналитики понизили прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,3% с 6,6% в октябре, следует из опроса ЦБ РФ. Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год остались неизменными - 19,2%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 83,8 рубля (85 рублей в октябре). Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2025 году понижены до $56 за баррель с $58 за баррель.

Опрос проводился 5-9 декабря. В нем приняли участие 30 экономистов из различных организаций.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7,8% и составило $115,4 млрд (против $125,1 млрд годом ранее), следует из опубликованных в среду данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-октябре 2025 года снизился в годовом выражении на 4,3% - до $339,8 млрд (c $355,0 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $224,4 млрд (с $229,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-октябре 2025 года составил $564,2 млрд и по сравнению с январем-октябрем 2024 года сократился на 3,5% (с $584,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России, сообщают в среду европейские СМИ.

По их данным, в частности, ограничения планируется ввести против девяти физлиц и юрлиц, связанных с перевозкой нефти из России. Кроме того, в санкционный список внесут еще 43 судна. При этом, по некоторым данным, решение по судам может пройти оставшиеся этапы согласования в пятницу.

После утверждения санкций постпредами ЕС их должны одобрить на более высоком уровне. Затем их опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Цены на нефть возобновили снижение вечером в среду после публикации данных по запасам в США. За предыдущие две сессии обе марки уже подешевели примерно на 3% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понижается на 0,86%, до $61,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,88%, до $57,74 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 декабря, выросли на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 308 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 декабря упала на 12 базисных пунктов - до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 16,44% годовых, в то время как версии на три и шесть месяцев опустились на 1 базисный пункт, до 16,88% и 18,45% годовых.