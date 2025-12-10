.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду резко упал в паре с юанем на фоне возобновления снижения цен на нефть
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,42%
Рост потребительских цен в ноябре составил 0,42% после повышения на 0,5% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 6,64% с 7,71% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,52%
 
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
Экономическая активность в РФ в начале IV квартала оживилась, в октябре было ускорение, в ноябре более сдержанная картина, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "В начале IV...
 
Экономия потребителей привела к сокращению площадей продуктовых магазинов
Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов, пишет "Коммерсантъ". В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том...
 
Инвесторы проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций
Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций, пишет "Крммерсантъ". По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд рублей, это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине...
 
10 декабря 2025 года 19:21

Рубль в среду резко упал в паре с юанем на фоне возобновления снижения цен на нефть

Москва. 10 декабря. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль резко упал на фоне возобновления сильного снижения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,17 руб., что на 22,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 декабря на 1,0914 рубля, до 77,8998 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,9539 рубля, до 91,3806 руб./EUR1.

"Рубль в среду продолжил резкое снижение, начатое в ходе торгов вторника. За два дня его котировки упали более чем на 2,3% на фоне фиксации прибыли игроками после того, как в пятницу рубль в моменте сумел укрепиться до отметки 10,78 за юань впервые с 28 февраля 2023 года. Полагаем, что поводом к закрытию длинных позиций по рублю послужили свежие данные по дефициту бюджета и снижению нефтегазовых доходов, озвученные во вторник Минфином РФ, а также по уменьшению профицита внешней торговли и падению экспорта от Федеральной таможенной службы. За январь-ноябрь текущего года нефтегазовые доходы упали на 22,4%, до 8,029 трлн рублей, из-за снижения цен на нефть, в то время как положительное сальдо торгового баланса России за период с января по октябрь опустилось на 7,8%, до $115,4 млрд относительно того же периода 2024 года при снижении экспорта на 4,3%, до $339,8 млрд", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Курс рубля в ноябре оставался стабильным, его поддержало снижение спроса на валюту со стороны импортеров, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Крупнейшие экспортеры в ноябре сократили продажу валюту на 17% - до $6,9 млрд на фоне снижения цен на нефть. Среднедневные продажи на фоне меньшего количества рабочих дней в ноябре выросли на 1% и составили $361 млн.

Совокупный спрос на валюту со стороны юридических лиц, преимущественно импортеров, в ноябре снизился до 2,2 трлн рублей с 2,6 трлн рублей в октябре (среднее месячное значение 2025 года - 2,4 трлн рублей).

Физлица в ноябре немного сократили покупку валюты (148,8 млрд рублей против 158,6 млрд рублей в октябре). Этот показатель остается выше средних значений 2025 года (91,8 млрд рублей) на фоне отдельных крупных покупок, отмечает ЦБ.

С начала года граждане приобрели иностранную валюту на 1,07 трлн рублей (годом ранее - 1,04 трлн рублей).

Банк России с 8 декабря отменил ранее установленные лимиты на переводы иностранной валюты за рубеж для граждан России и дружественных стран (ранее действовало ограничение по переводу этой категорией физлиц не более $1 млн в месяц). "Указанные лимиты в значительной степени утратили свое ограничительное действие, поскольку в структуре переводов доля крупных переводов на сумму от $500 тыс. до $1 млн (в эквиваленте) за последние годы существенно снизилась и по итогам III квартала 2025 года не превышала 3%", - подчеркивает ЦБ.

Аналитики понизили прогноз по инфляции в России на 2025 год до 6,3% с 6,6% в октябре, следует из опроса ЦБ РФ. Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год остались неизменными - 19,2%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 83,8 рубля (85 рублей в октябре). Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2025 году понижены до $56 за баррель с $58 за баррель.

Опрос проводился 5-9 декабря. В нем приняли участие 30 экономистов из различных организаций.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2025 года снизилось по сравнению с январем-октябрем 2024 года на 7,8% и составило $115,4 млрд (против $125,1 млрд годом ранее), следует из опубликованных в среду данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт товаров из РФ, по оценке ФТС, в январе-октябре 2025 года снизился в годовом выражении на 4,3% - до $339,8 млрд (c $355,0 млрд годом ранее), импорт уменьшился на 2,4%, до $224,4 млрд (с $229,9 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-октябре 2025 года составил $564,2 млрд и по сравнению с январем-октябрем 2024 года сократился на 3,5% (с $584,9 млрд).

Как сообщалось, в 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283 млрд.

Постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций против России, сообщают в среду европейские СМИ.

По их данным, в частности, ограничения планируется ввести против девяти физлиц и юрлиц, связанных с перевозкой нефти из России. Кроме того, в санкционный список внесут еще 43 судна. При этом, по некоторым данным, решение по судам может пройти оставшиеся этапы согласования в пятницу.

После утверждения санкций постпредами ЕС их должны одобрить на более высоком уровне. Затем их опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Цены на нефть возобновили снижение вечером в среду после публикации данных по запасам в США. За предыдущие две сессии обе марки уже подешевели примерно на 3% на опасениях избытка предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понижается на 0,86%, до $61,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,88%, до $57,74 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей - до 425,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 5 декабря, выросли на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 1,9 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 308 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 декабря упала на 12 базисных пунктов - до 16,37% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в среду осталась на прежнем уровне - 16,44% годовых, в то время как версии на три и шесть месяцев опустились на 1 базисный пункт, до 16,88% и 18,45% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 декабря 2025 года 19:23
Рынок акций РФ в среду превысил 2720п по индексу МосБиржи на геополитических новостях и ослаблении рубля
Москва. 10 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос на надеждах на прогресс в мирном урегулировании украинского конфликта на фоне новых геополитических заявлений из США; сдерживающим фактором выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent откатился ниже $61,5 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 17:56
Цена "обычки" Сургутнефтегаза обладает потенциалом роста - БКС Экспресс
Котировки обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" обладают потенциалом роста, прогнозная стоимость составляет 34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 54% от текущего уровня, говорится в материале аналитика Оксаны Холоденко на портале БКС Экспресс. Эксперт указывает следующие пять причин...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 17:16
"БКС МИ" подтверждает прогноз цены акций Coca-Cola на уровне $76
Прогнозная стоимость акций Coca-Cola Co. на горизонте года остается на уровне $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 8%, оценка "нейтральная", сообщается в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анны Киреевой. Эмитент - крупнейший производитель безалкогольных напитков в мире,...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 16:40
Негатив для акций JPMorgan, вероятно, уже отыгран рынком США - инвестбанк "Синара"
Текущий негатив для котировок акций JPMorgan Chase & Co., вероятно, уже отыгран американским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг JPMorgan снизились во вторник на 4,7%, после того как руководитель одного из направлений М. Лейк сообщила, что...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 16:09
Цена акций ExxonMobil может продолжить рост в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ExxonMobil могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги эмитента подорожали во вторник на 2%, когда он представил обновленный стратегический план на период до 2030 года, констатируют эксперты. Компания рассчитывает увеличить...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 15:34
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка
БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 370 рублей за штуку для обоих типов бумаг, говорится в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. Эмитент опубликовал сокращенные результаты за ноябрь 2025 года по...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 15:32
Рубль днем понижается в паре с юанем, несмотря на небольшое повышение нефти
Москва. 10 декабря. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль понижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0095 руб., что на 6,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 15:00
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 16% на заседании 19 декабря - УК "Первая"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Недельная инфляция с 25 ноября по 1 декабря снизилась до 0,04% с 0,14% неделей ранее и осталась ниже 4% в пересчете на год, отмечает эксперт в комментарии. Итоговые...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 14:25
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 13:50
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 13:21
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 13:05
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей эмитента и прогнозных дивидендов, сообщается в материале аналитиков...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 12:42
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цена на экспортные слябы достигла $417...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 12:15
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции Норникеля
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова. "Драйверами роста для бумаг во вторник послужили хорошая ценовая конъюнктура и ослабление рубля. Сильное сопротивление лежит в районе 146 рублей, -...    читать дальше
.
10 декабря 2025 года 11:50
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" и целевую цену на уровне 670 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65%, сообщается в обзоре аналитиков. Эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов обращают внимание на новость о том, что Президент РФ разрешил...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.