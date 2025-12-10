.
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания демонстрирует уверенный рост числа пользователей и выручки, активно масштабируется и делает ставку на развивающиеся международные рынки, - пишет эксперт. - Перенос фокуса в регионы с более низкой стоимостью рекламы снижает среднюю цену показа, но одновременно повышает охват и вовлечение, а следующий шаг - конвертация количественного роста трафика в устойчивый рост ARPU". На взгляд аналитика, основные риски для Pinterest сопряжены с жесткой конкуренцией со стороны IT-гигантов Google, Shopify и Amazon, которые крайне активно выходят на рынок ИИ-помощников. С финансовой точки зрения риски отсутствуют, так как компания имеет отрицательный чистый долг и большую денежную подушку ($2,67 млрд), поэтому ускорение инфляции может даже стать для Pinterest конкурентным преимуществом, отмечает Лозовой. Pinterest - американская компания, создатель одноименного фотохостинга с элементами социальной сети и платформы e-commerce. Основным источником выручки являются рекламные доходы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
.
.
.