Пара рубль/юань может протестировать отметку 11 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может протестировать верхнюю границу диапазона 10,75-11,00 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Во вторник российский рубль существенно ослабился, при этом особо выраженной коррекция была вечером, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 10,97 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс вскоре может протестировать верхнюю границу диапазона в 10,75-11,00 руб./юань".

Нефтяные цены во вторник вновь снизились. На взгляд аналитиков, ряд новостей из США усилил у инвесторов ожидания деэскалации, и снижение геополитической премии оказало давление на котировки. В среду фьючерсы Brent торгуются у $62,1/барр. Если ФРС сегодня не принесет особых сюрпризов рынку, цены должны продолжить двигаться у $62-63/барр., полагают в банке.

