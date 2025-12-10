Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышающуюся нефть

Москва. 10 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль снижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,987 руб. (+4,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,3 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в среду с тяготением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Более того, отмечает эксперт в комментарии, китайская валюта может протестировать сопротивление на уровне 11 руб. за юань, однако пока, на его взгляд, поводов для выхода вверх из обозначенного коридора нет.

Сдерживать ослабление рубля будут повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и ЦБ РФ, а также жесткая денежно-кредитная политика, полагает аналитик ПСБ.

Устойчивые факторы говорят о продолжении замедления годовой инфляции в 2026 году, но для возвращения ее к цели в 4% и для удержания на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость денежно-кредитной политики, ДКП) должна оставаться высокой, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению", - отмечают аналитики Банка России.

Поэтому, подчеркивают они, замедление годовой инфляции до 4% требует сохранения жесткости ДКП в течение времени, необходимого для полноценного замедления устойчивых компонент роста цен и снижения инфляционных ожиданий.

"Наблюдаемое в последних данных некоторое увеличение и без того повышенных инфляционных ожиданий людей и бизнеса - вероятно, из-за налоговых новаций 2026 года - дополнительно подчеркивает необходимость не спешить с выводами об исчерпании периода высокой инфляции", - считает департамент ЦБ.

В конце 2025 года - начале 2026 года на динамику цен существенное влияние окажут разовые факторы, связанные с повышением налогов и сборов, а также регулируемых тарифов. "Они, видимо, уже отразились на значимом увеличении краткосрочных инфляционных ожиданий населения и бизнеса в октябре-ноябре. Для решений по денежно-кредитной политике большое значение будет иметь то, насколько длительным и значительным это влияние разовых факторов на инфляционные ожидания станет в предстоящие месяцы", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Цены на нефть слабо растут утром в среду после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,27%, до $62,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29%, до $58,41 за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива. В частности, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте "Западная Курна-2" в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

эб вч аш