Вероятна консолидация индекса RGBI вблизи текущих значений в среду - ПСБ

Вероятна консолидация индекса RGBI вблизи текущих значений в среду в ожидании традиционных данных по инфляции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Рынок госбумаг во вторник ожидаемо умеренно снизился в рамках технической коррекции - индекс RGBI закрылся у 118 пунктов, - отмечает эксперт. - В среду ожидаем консолидацию индекса вблизи текущих значений в ожидании традиционных данных по инфляции. На наш взгляд, текущие индикаторы говорят о возможности для снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5%-1,0% в декабре, что позволит завершить год по индексу RGBI на уровне 120 пунктов. Кроме того, при сохранения текущего тренда в экономике растет вероятность снижение "ключа" без пауз в начале 2026 года, что обеспечит дальнейший рост котировок ОФЗ".

