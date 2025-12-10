Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию у 2700п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вблизи уровня 2700 пунктов на торгах в среду на сложившемся фоне, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Банк России в обзоре "О чем говорят тренды" сохраняет основной посыл - для возвращения инфляции к цели требуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.

Сбербанк традиционно опережает сектор по предоставлению актуальных данных и по итогам ноября добавляет оптимизма в части макроэкономических показателей - темпы роста корпоративного кредита значительно замедлились после всплеска в конце лета, констатируют аналитики инвесткомпании. Соответственно, указывают они, для регулятора это позитивный сигнал, сокращающий опасения относительно риска ускорения кредитования.

"Поступающие макроэкономические данные и сигналы с геополитического фронта по-прежнему носят неопределенный характер. На этом фоне мы ожидаем продолжения консолидации по индексу Мосбиржи вблизи 2700 пунктов", - пишут аналитики в материале.

