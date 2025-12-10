Азиатские фондовые индексы снижаются

Фондовые индексы США завершили вторник без единой динамики. Рынки акций стран АТР торгуются в минусе в среду. Нефть слабо дорожает в среду утром, Brent торгуется у $62 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики.

Трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в среду на 25 базисных пунктов примерно в 87%, по данным CME FedWatch.

CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., во вторник представила прогноз скорректированной прибыли на 2026 год, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Акции компании подорожали на 2,2%.

Котировки бумаг инвестиционной фирмы Ares Management взлетели на 7,3% на новости о том, что они будут включены в расчет S&P 500 с 11 декабря. Они сменят акции производителя снеков и замороженных продуктов Kellanova, которого покупает Mars Inc.

Акции Warner Bros. Discovery ушли вверх на 3,8% на фоне разворачивающейся борьбы между Paramount Skydance и Netflix за покупку активов медиа-компании.

Цена бумаг Newmont Mining подскочила на 5,7% - до максимума за семь недель.

Кроме того, бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) подорожали на 2%, AppLovin Corp. - на 5%, Hewlett Packard Enterprise Co. - на 3,8%, Blackstone Inc. - на 3,1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) и Tesla (SPB: TSLA) - на 1,3%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,5%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Между тем акции Home Depot Inc. (SPB: HD) подешевели на 1,3%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта представил осторожные прогнозы на следующий финансовый год, который завершится в январе 2026 года. Компания дала понять, что не ожидает быстрого восстановления рынка в краткосрочной перспективе.

Цена бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) упала на 4,7%, что стало самым значительным дневным спадом с начала апреля. Расходы банка в 2026 году вырастут примерно до $105 млрд, заявила руководитель отдела потребительского и общественного банкинга Марианна Лейк на конференции во вторник. Аналитики в среднем оценивают затраты примерно в $100 млрд, по данным LSEG.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустились на 0,3%. Президент США Дональд Трамп сообщил о снятии экспортного контроля с ИИ-чипов компании H200, что позволит Nvidia поставлять их в Китай. Однако затем в СМИ появились сообщения, что Пекин может ограничить покупки этих чипов.

Бумаги Campbell''s Co. подешевели на 5,2% после того, как производитель продуктов питания сообщил о повышении цен для того, чтобы компенсировать расходы.

Капитализация Toll Brothers сократилась на 2,4%. Строительная компания в четвертом финквартале (август-октябрь) сократила чистую прибыль на 6%, при этом она оказалась ниже консенсус-прогноза.

Сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone в первом финквартале, который закончился 22 ноября, получила чистую прибыль и выручку ниже ожиданий экспертов. Цена бумаг компании упала на 7,2%.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 2,9%, Uber Technologies Inc. - на 3,8%, Amgen (SPB: AMGN) - на 2,3% и Merck & Co. (SPB: MRK) - на 2,1%.

Котировки акций Verizon Communications (SPB: VZ) и Eli Lilly (SPB: LLY) уменьшились на 2,8% и 1,5% соответственно - до минимумов за четыре недели.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 179,03 пункта (на 0,4%) и составил 47560,29 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 6 пунктов (на 0,1%) - до 6840,51 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite поднялся на 30,58 пункта (на 0,1%) и завершил сессию на отметке 23576,49 пункта.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, внимание инвесторов сосредоточено на статданных.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре увеличились на максимальные с февраля 2024 года 0,7% в годовом выражении, сообщило в среду Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали такую же динамику, по данным Trading Economics. Продукты питания в ноябре подорожали впервые за десять месяцев.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 2,2% в годовом выражении. Падение было зафиксировано по итогам 38-го месяца подряд. Эксперты в среднем предполагали снижение на 2%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Orient Overseas (International) Ltd., дешевеющие на 5,6%.

Рыночная стоимость China Merchants Bank уменьшается на 3,7%, Xinyi Solar Holdings - на 3,5%, Nongfu Spring - на 2,8%, Zhongsheng Group Holdings - на 2,7%.

Капитализация WH Group повышается на 3,2%, Li Ning - на 1,5%, CSPC Pharmaceutical и Meituan (SPB: 3690) - на 1,3%, China Hongqiao Group - на 1,1%.

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,4%.

Годовая производственная инфляция в Японии в ноябре составила 2,7%, сообщил Банк Японии. Показатель совпал как с октябрьским значением, так и с прогнозами аналитиков.

Тем временем базовая потребительская инфляция в стране продолжает двигаться к целевым 2%, заявил глава японского ЦБ Кадзуо Уэда в интервью Financial Times.

Слова Уэды поддержали ожидания того, что Банк Японии повысит процентные ставки на заседании, которое завершится 19 декабря.

Ранее в этом месяце глава ЦБ сказал, что регулятор "изучит и обсудит экономические и ценовые тенденции в стране и за рубежом" и рассмотрит все "за" и "против" повышения ставок в декабре. Это было воспринято рынком как сигнал о том, что стоимость заимствований будет увеличена.

В интервью FT Уэда дал понять, что корректировка денежно-кредитной политики вряд ли ограничится одним повышением ставки.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Lasertec (-4,8%).

Рыночная стоимость Shionogi & Co. уменьшается на 4,5%, Ajinomoto - на 3,9%, Sumitomo Electric Industries - на 3,6%, Nintendo - на 3%.

Цена бумаг Dowa Holdings увеличивается на 6,6%, Toto - на 5,2%, Mitsubishi Materials и Nomura Holdings - на 4,1%, Honda Motor - на 3,3%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%.

Безработица в Южной Корее в ноябре повысилась второй месяц подряд - до 2,7% с октябрьских 2,6%, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Цена бумаг Posco и Samsung Electronics уходит вниз на 0,3%, Hyundai Motor - на 1,5%, Korean Air Lines - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Акции Westpac подешевели на 0,7%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,5%.

BHP нарастила рыночную стоимость на 0,5%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть слабо растут утром в среду после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск поднимается на $0,05 (0,08%), до $61,99 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,55 (0,88%), до $61,94 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,05 (0,09%), до $58,30 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,63 (1,07%), до $58,25 за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива. В частности, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

"Будь то излишек нефти или рекордный излишек, от этого никуда не деться", - заявил главный экономист сырьевого трейдера Trafigura Саад Рахим.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.