Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
В начале 4-го квартала экономическая активность в РФ оживилась, была неравномерной по отраслям - ЦБ РФ
Экономическая активность в РФ в начале IV квартала оживилась, в октябре было ускорение, в ноябре более сдержанная картина, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. "В начале IV...
 
Экономия потребителей привела к сокращению площадей продуктовых магазинов
Крупнейшие в России продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых магазинов, пишет "Коммерсантъ". В условиях высокого давления на маржинальность бизнеса продуктовые сети в 2025 году активно работают над повышением эффективности, в том...
 
Инвесторы проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций
Ближе к окончанию 2025 года инвесторы вновь проявили повышенный интерес к рынку коллективных инвестиций, пишет "Крммерсантъ". По итогам ноября розничные ПИФы привлекли более 151 млрд рублей, это вдвое больше, чем в октябре, и второй по величине...
 
10 декабря 2025 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Устойчивые факторы говорят о продолжении замедления годовой инфляции в 2026 году, но для возвращения ее к цели в 4% и для удержания на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость денежно-кредитной политики, ДКП) должна оставаться высокой, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению", - отмечают аналитики Банка России. Поэтому, подчеркивают они, замедление годовой инфляции до 4% требует сохранения жесткости ДКП в течение времени, необходимого для полноценного замедления устойчивых компонент роста цен и снижения инфляционных ожиданий.

"Наблюдаемое в последних данных некоторое увеличение и без того повышенных инфляционных ожиданий людей и бизнеса - вероятно, из-за налоговых новаций 2026 года - дополнительно подчеркивает необходимость не спешить с выводами об исчерпании периода высокой инфляции", - считает департамент ЦБ. В конце 2025 года - начале 2026 года на динамику цен существенное влияние окажут разовые факторы, связанные с повышением налогов и сборов, а также регулируемых тарифов. "Они, видимо, уже отразились на значимом увеличении краткосрочных инфляционных ожиданий населения и бизнеса в октябре-ноябре. Для решений по денежно-кредитной политике большое значение будет иметь то, насколько длительным и значительным это влияние разовых факторов на инфляционные ожидания станет в предстоящие месяцы", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила во вторник Financial Times со ссылкой на источники. "Посланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому дни, чтобы принять мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неоговоренные гарантии безопасности США, заявили официальные лица, знакомые с ходом переговоров", - информирует издание.

По данным газеты, Зеленский сообщил европейским партнерам, что такое требование выдвинули в ходе разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. "Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечает газета. По словам источников, Зеленский заявил Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время проконсультироваться с европейскими партнерами прежде, чем дать ответ на американское предложение.

Между тем, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ), в странах Европы распространена точка зрения, что у РФ, США и Украины могут уйти месяцы на решение вопросов, связанных с украинским урегулированием. "Многие европейские чиновники в частных беседах говорили, что различия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недели или месяцы на их разрешение, если только на поле боя не произойдут кардинальные перемены", - информирует издание.

Высокопоставленные сотрудники администрации США заявили WSJ, что они не навязывают Украине соглашение, которое ей не нравится. Они отметили, что цель - соглашение, приемлемое для обеих сторон, гарантирующее суверенитет Украине, защищающее ее в долгосрочной перспективе.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в среду на 25 базисных пунктов примерно в 87%, по данным CME FedWatch.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, внимание инвесторов сосредоточено на статданных. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Значение японского Nikkei 225 опустилось на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно подрастают утром в среду после падения по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,26%, до $62,1 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 0,88%, до $61,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 0,26%, до $58,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,07%, до $58,25 за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива. В частности, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

В то же время поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 36,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,026 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря вырос всего на 0,05% и составил 118,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1198,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,48%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "РЖД-001P-03R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,81%), "РЖД-001Р-21R" (-0,6%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-05 в размере 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 2 млрд рублей" прошел 9 декабря. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда в ходе маркетинга не изменялся и составил 500 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Центр-К" 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 26,83% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33,3% от номинала будет погашено в даты окончания 34-36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "СибАвтоТранс" 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом не более 300 млн рублей. Ориентир ставки купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,30% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 35-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 13,33% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го, 23-го, 26-го купонов, по 16,67% от номинала в дату окончания 29-го и 31-го купонов и 26,67% от номинала - в дату завершения 35-го купонного периода. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выкупил в рамках оферты 4 млн 647,980 тыс. облигаций серии 003Р-005 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ЕАБР приобрел 92,9596% займа. Шестилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке полугодовых купонов до оферты в размере 9,7% годовых. Ставка 7-10-го купонов плавающая с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ, спред к ключевой ставке ЦБ - 1,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


10 декабря 2025 года 14:25
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка с целевой ценой 390 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. Сбербак представил результаты по РПБУ за ноябрь и 11М25. Чистая прибыль в ноябре составила 149 млрд руб. (-1% м/м, +27% г/г, ROE - 23%), а по итогам 11М25 - 1,57
10 декабря 2025 года 13:50
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Pinterest Inc. с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную цену на уровне $35,84 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 32%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Дмитрия Лозового. "Pinterest завершила третий квартал на позитивной ноте. Компания
10 декабря 2025 года 13:21
SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ. в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter. "В январе ждем выплат от X5, и в этот раз мы не вносили изменений, - отмечают эксперты в комменроарии. - С прошлого пересмотра
10 декабря 2025 года 13:05
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка , считая их привлекательными для долгосрочных инвесторов на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году, роста финансовых показателей эмитента и прогнозных дивидендов, сообщается в материале аналитиков
10 декабря 2025 года 12:42
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с прогнозной стоимостью на уровне 120 рублей за штуку, говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цена на экспортные слябы достигла $417
10 декабря 2025 года 12:15
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции Норникеля
"Алор Брокер" в целом позитивно оценивает акции ГМК "Норильский никель", говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Игоря Соколова. "Драйверами роста для бумаг во вторник послужили хорошая ценовая конъюнктура и ослабление рубля. Сильное сопротивление лежит в районе 146 рублей, -
10 декабря 2025 года 11:50
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Роснефти
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Роснефти" и целевую цену на уровне 670 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 65%, сообщается в обзоре аналитиков. Эксперты Кирилл Бахтин и Булат Мударисов обращают внимание на новость о том, что Президент РФ разрешил
10 декабря 2025 года 11:29
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционная компания "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 393 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Жителева. Эмитент выпустил сильную сокращенную отчетность за 11М25 по РСБУ. Благодаря значительному
10 декабря 2025 года 11:04
ЦБ РФ понизит ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п. - банк "Санкт-Петербург"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку в декабре, как минимум, на 50 б.п., полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Они обращают внимание на свежие данные от Минфина, согласно которым доходы федерального бюджета в ноябре незначительно выросли (+0,2% м/м), а расходы в ноябре снизились на
10 декабря 2025 года 10:46
Пара рубль/юань может протестировать отметку 11 руб./юань в среду - банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/юань может протестировать верхнюю границу диапазона 10,75-11,00 руб./юань в среду, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Во вторник российский рубль существенно ослабился, при этом особо выраженной коррекция была вечером, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB
10 декабря 2025 года 10:32
Вероятна консолидация индекса RGBI вблизи текущих значений в среду - ПСБ
Вероятна консолидация индекса RGBI вблизи текущих значений в среду в ожидании традиционных данных по инфляции, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. "Рынок госбумаг во вторник ожидаемо умеренно снизился в рамках технической
10 декабря 2025 года 10:14
Рынок акций РФ попытается продолжить подъем в среду - ПСБ
Российский рынок акций попытается продолжить восходящую динамику на торгах в среду, чему может способствовать поддержка со стороны новостей по геополитике, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. При этом, по его мнению, индекс Мосбиржи
10 декабря 2025 года 10:14
Рубль утром умеренно дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышающуюся нефть
Москва. 10 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль снижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть.    читать дальше
10 декабря 2025 года 09:58
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию у 2700п в среду - "Цифра брокер"
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит консолидацию вблизи уровня 2700 пунктов на торгах в среду на сложившемся фоне, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Банк России в обзоре "О чем говорят тренды" сохраняет основной посыл - для возвращения инфляции к цели требуется
10 декабря 2025 года 09:37
Курс рубля продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб./юань в среду - ПСБ
рс пары юань/рубль продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на торгах в среду с тяготением к его верхней границе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. Более того, отмечает эксперт в комментарии, китайская валюта может
