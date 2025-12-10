Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Устойчивые факторы говорят о продолжении замедления годовой инфляции в 2026 году, но для возвращения ее к цели в 4% и для удержания на этом уровне траектория ключевой ставки (жесткость денежно-кредитной политики, ДКП) должна оставаться высокой, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Все устойчивые факторы говорят в пользу дальнейшего замедления годовой инфляции в 2026 году, даже с учетом разовых проинфляционных факторов, связанных с объявленным повышением сборов, налогов и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. При этом устойчивые компоненты роста потребительских цен остаются повышенными и пока не показывают выраженной тенденции к снижению", - отмечают аналитики Банка России. Поэтому, подчеркивают они, замедление годовой инфляции до 4% требует сохранения жесткости ДКП в течение времени, необходимого для полноценного замедления устойчивых компонент роста цен и снижения инфляционных ожиданий.

"Наблюдаемое в последних данных некоторое увеличение и без того повышенных инфляционных ожиданий людей и бизнеса - вероятно, из-за налоговых новаций 2026 года - дополнительно подчеркивает необходимость не спешить с выводами об исчерпании периода высокой инфляции", - считает департамент ЦБ. В конце 2025 года - начале 2026 года на динамику цен существенное влияние окажут разовые факторы, связанные с повышением налогов и сборов, а также регулируемых тарифов. "Они, видимо, уже отразились на значимом увеличении краткосрочных инфляционных ожиданий населения и бизнеса в октябре-ноябре. Для решений по денежно-кредитной политике большое значение будет иметь то, насколько длительным и значительным это влияние разовых факторов на инфляционные ожидания станет в предстоящие месяцы", - подчеркивают аналитики ЦБ.

Администрация США предоставила Киеву ограниченный срок на то, чтобы согласиться на американский план по урегулированию кризиса на Украине, сообщила во вторник Financial Times со ссылкой на источники. "Посланники президента США Дональда Трампа дали президенту Украины Владимиру Зеленскому дни, чтобы принять мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неоговоренные гарантии безопасности США, заявили официальные лица, знакомые с ходом переговоров", - информирует издание.

По данным газеты, Зеленский сообщил европейским партнерам, что такое требование выдвинули в ходе разговора спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. "Человек, знающий о предложенном Киеву графике, сказал, что президент США Дональд Трамп надеется согласовать сделку к Рождеству", - отмечает газета. По словам источников, Зеленский заявил Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время проконсультироваться с европейскими партнерами прежде, чем дать ответ на американское предложение.

Между тем, как сообщило во вторник издание The Wall Street Journal (WSJ), в странах Европы распространена точка зрения, что у РФ, США и Украины могут уйти месяцы на решение вопросов, связанных с украинским урегулированием. "Многие европейские чиновники в частных беседах говорили, что различия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недели или месяцы на их разрешение, если только на поле боя не произойдут кардинальные перемены", - информирует издание.

Высокопоставленные сотрудники администрации США заявили WSJ, что они не навязывают Украине соглашение, которое ей не нравится. Они отметили, что цель - соглашение, приемлемое для обеих сторон, гарантирующее суверенитет Украине, защищающее ее в долгосрочной перспективе.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Трейдеры ждут итогов очередного заседания Федеральной резервной системы. Рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки в среду на 25 базисных пунктов примерно в 87%, по данным CME FedWatch.

Азиатские фондовые индексы снижаются в среду, внимание инвесторов сосредоточено на статданных. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng - 0,4%. Значение японского Nikkei 225 опустилось на 0,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно подрастают утром в среду после падения по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,26%, до $62,1 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 0,88%, до $61,94 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени также на 0,26%, до $58,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,07%, до $58,25 за баррель.

Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива. В частности, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

В то же время поддержку нефтяному рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18:30 мск, и опрошенные Trading Economics аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 36,126 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,026 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 декабря вырос всего на 0,05% и составил 118,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 1198,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,48%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,36%) и "РЖД-001P-03R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,81%), "РЖД-001Р-21R" (-0,6%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-05 в размере 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 2 млрд рублей" прошел 9 декабря. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Финальный ориентир спреда в ходе маркетинга не изменялся и составил 500 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Центр-К" 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона - не выше 24% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 26,83% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33,3% от номинала будет погашено в даты окончания 34-36-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "СибАвтоТранс" 16 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-07 объемом не более 300 млн рублей. Ориентир ставки купона - не выше 26% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,30% годовых. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, с 3-го по 35-й купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 13,33% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го, 23-го, 26-го купонов, по 16,67% от номинала в дату окончания 29-го и 31-го купонов и 26,67% от номинала - в дату завершения 35-го купонного периода. Индикативная дюрация составит около 1,8 года. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонных периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

Евразийский банк развития (ЕАБР) выкупил в рамках оферты 4 млн 647,980 тыс. облигаций серии 003Р-005 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ЕАБР приобрел 92,9596% займа. Шестилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке полугодовых купонов до оферты в размере 9,7% годовых. Ставка 7-10-го купонов плавающая с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ, спред к ключевой ставке ЦБ - 1,5% годовых.