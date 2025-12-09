.
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Рынок генеративного ИИ в этом году вырастет в 5 раз
Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году его рынок вырастет в пять раз и достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор...
 
Растет разрыв цен между новостройками и вторичным жильем
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Центральном федеральном округе (ЦФО) почти достигла 300 тыс. рублей. Это на 84% больше, чем на вторичном рынке, — там цена в 3-м квартале этого года составила 163 тыс. рублей. Это следует из...
 
09 декабря 2025 года 19:35

Рынок акций РФ во вторник проторговывал рубеж 2700п по индексу МосБиржи на фоне новостей вокруг Украины

Москва. 9 декабря. Российский рынок акций во вторник провел волатильные торги на фоне поступающих геополитических новостей вокруг процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором давления выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня двигался вокруг рубежа 2700 пунктов, но завершил торги выше этой отметки.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2702,72 пункта (-0,1%), индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос до 1108,49 пункта (+0,5%); в лидерах снижения на Мосбирже выступили акции МКБ (MOEX: CBOM) (-3,5%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составил 76,8084 руб. (-46,49 копейки).

Подешевели также акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,1%).

Сбербанк за 11 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 8,5% в годовом выражении (до 1 трлн 568,2 млрд рублей), в ноябре чистая прибыль выросла на 26,8% (до 148,7 млрд рублей), сообщил банк.

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,3%).

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что украинской стороне пора начать принимать некоторые реалии на переговорах по урегулированию конфликта с РФ, так как Киев проигрывает в военном противостоянии. "Им придется начать быть конструктивными, начать принимать некоторые моменты. Так бывает, когда ты проигрываешь", - сказал он в интервью изданию Politico.

Также Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине, так как "у народа Украины должен быть выбор". "И, может быть, Зеленский сможет выиграть на выборах. Не знаю, кто там победит", - отметил он.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что обсуждения европейскими лидерами путей завершения украинского конфликта являются непродуктивными, "они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов, и война просто продолжается". Американский президент назвал европейских коллег "слабыми" и отметил, что, как ему кажется, они не знают, что делают.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на украинских и американских чиновников, что в вопросе урегулирования военного конфликта президент Украины Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом.

В сообщении отмечается, что "после недель интенсивных дипломатических переговоров украинцы по-прежнему считают, что некоторые аспекты текущего плана США выгодны Москве и что США оказывают на Зеленского гораздо большее давление, чем на президента России Владимира Путина". Переговоры сосредоточены на двух вопросах: требовании России о передаче Украиной всего Донбасса и просьбе Киева о предоставлении США надежных гарантий безопасности, напомнил Axios.

Украинский президент в понедельник встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы сформулировать общую позицию по плану Трампа. Руководители европейских стран настаивают на том, что "Украине не нужно уступать ни Путину, ни Трампу", пишет портал. "Эта динамика вызывает раздражение у некоторых чиновников в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения соглашения", - сообщает Axios.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник вечером, что о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года речи не идет, в Москве даже не получили еще информацию о результатах переговоров американцев и украинцев во Флориде.

"Пока об этом речи не идет, встреча должна быть подготовлена, и она должна стать результативной", - сказал Песков в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о возможности саммита РФ-США до конца года.

Песков подчеркнул, что для результативности этой встречи "нужно провести работу на экспертном уровне, которая сейчас и ведется". "Посмотрим, пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше", - сказал представитель Кремля.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций начал день с отката индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов, но днем наблюдался локальный отскок вверх на фоне заявлений Трампа по Украине.

Макроэкономическая ситуация, в целом благоприятствующая дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики ЦБ РФ, выступает для рынка фактором поддержки. Однако геополитика на фоне низких объемов торгов способствует повышенной волатильности торгов на Мосбирже. При этом фактором давления на рынок акций выступила негативная динамика нефтяных цен, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник торговался разнонаправленно, общий итог дня в целом можно оценить как нейтральный.

Оптимизм в течение дня могли поддержать заявления Трампа в интервью Politico. Он высказал мнение, что Украине пора провести президентские выборы и двигаться к принятию разработанного Вашингтоном мирного плана. Кроме того, Трамп назвал переговорную позицию России более сильной. Обсуждение мирного соглашения продолжается - как ожидается, Белый дом во вторник получит проект документа, доработанный Киевом и странами ЕС, отметил эксперт.

В среду выйдет статистика по темпам потребительских цен в китайской экономике в ноябре, Росстат опубликует недельный отчет по инфляции и ИПЦ за последний месяц осени. Данные будут внимательно оцениваться участниками торгов в контексте приближающегося решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Инвесторы продолжают ориентироваться на геополитические сигналы и перспективы ДКП, ожидания по индексу Мосбиржи на 10 декабря - колебания в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, западные фондовые площадки во вторник находились в стадии консолидации в условиях спокойного макроэкономического фона и ожидания решения ФРС по процентной ставке в среду.

Рынок акций РФ консолидировался в ожидании геополитических сигналов, индексы МосБиржи и РТС находятся выше поддержек 2690 пунктов и 1090 пунктов, но ниже ближайших сопротивлений 2720 пунктов и 1110 пунктов соответственно. К вечеру поступили сообщения о готовности мирного плана Украины, который страна готова представить США. Рынок акций РФ находится в стадии ожидания, а в среду после закрытия основных торгов сможет оценить в том числе данные по потребительской инфляции страны за ноябрь, напомнила Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, геополитическая неопределенность все еще сохраняется на фоне провальных заявлений о переговорах по Украине - очередные срывы и жесткие формулировки сторон усиливают опасения инвесторов. Дополнительно обостряет ситуацию новость о том, что ЕС в ближайшие дни готовит реальные шаги по использованию/экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины - такой сценарий существенно осложнит международную обстановку и может сорвать или затруднить любые дальнейшие переговоры. Рынок находится в очень опасной зоне, поскольку в случае провала переговоров индекс МосБиржи может снизиться на сотни пунктов, считает аналитик.

В настоящее время индекс МосБиржи находится у уровня сопротивления 2700 пунктов, по индикатору относительной силы RSI (58 пунктов) рынок все еще имеет небольшую перекупленность, что может способствовать нисходящей коррекции. Вероятным сценарием будет колебание индекса в диапазоне 2600-2700 пунктов до прояснения политической обстановки, считает Лозовой.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи накануне на позитивных технических сигналах сумел обновить максимум с последней декады октября, но затем скорректировался на сообщениях СМИ о неготовности Украины принять "план Трампа" по урегулированию конфликта. Таким образом, переговорный процесс вновь забуксовал, поводов для масштабных покупок пока не видно. Более вероятным с технической точки зрения видится движение индекса МосБиржи ближе к 2600 пунктам, где нужно готовиться к новым спекулятивным покупкам, считает аналитик.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE топчется на месте, DAX подрос на 0,4%, CAC 40 просел на 0,7%), слабо "плюсуют" Штаты (индексы акций к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6%. Решение было принято единогласно и совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Инвесторы ожидают решения Федрезерва США по ставке, которое станет известно вечером в среду. Рынок деривативов оценивает вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов почти в 90%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжили снижение из-за сохраняющихся опасений избытка предложения.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,9 за баррель (-0,9% и -2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $58,22 за баррель (-1,1% и -2% в понедельник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре заявило, что, по его оценкам, предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки - это будет рекордный показатель.

В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку, как и ОПЕК, а на вторник запланирована публикация прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают сообщения СМИ о возобновлении добычи на проекте "Западная Курна-2" в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Трейдеры также следят за урегулированием конфликта России и Украины, ростом напряженности в отношениях США и Венесуэлы и ждут в среду итогов заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на очередное снижение процентной ставки, которое может поддержать спрос на энергоносители.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,9%), ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) (-2,7%), ЦИАН (MOEX: CIAN) (-2,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,3%), ПАО "Эталон" (MOEX: ETLN) (-2,1%).

Просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-0,3%, до 17902 рублей) после отсечки дивидендов за 9 месяцев (выплаты - 189 рублей на бумагу).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,5% и +5,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+7,4%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+4%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+3,4%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+2,9%), "Озона" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,37 млрд рублей (из них 5,46 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,24 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


