Рубль во вторник заметно опустился в паре с юанем на фоне новостей о падении нефтегазовых доходов в январе-ноябре

Москва. 9 декабря. Китайский юань существенно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль, напротив, заметно ослаб на фоне публикации данных Минфина РФ о сильном падении в январе-ноябре 2025 года нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали сообщения западных СМИ относительно использования замороженных российских активов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,944 руб., что на 15,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 46,49 копейки, до 76,8084 руб./$1, и уменьшил курс евро на 27,87 копейки, до 89,4267 руб./EUR1.

"После импульса укрепления рубль дает валютам возможность немного отыграться - юань вернулся к 10,9 руб., а доллар - к 77 руб. Вероятно, начинается постепенное оживление предпраздничного спроса потребителей и бизнеса, в том числе на импорт. Кроме того, в курсовое уравнение может закладываться снижение ключевой ставки, ожидаемое на предстоящем 19 декабря заседании ЦБ. 10 декабря Росстат опубликует недельный отчет по инфляции и ИПЦ за ноябрь. Статистика важна в контексте приближающегося заседания ЦБ и ожиданий по ключевой ставке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

По словам аналитика, сдерживающим балансом выступают увеличенные с 5 декабря в 1,6 раза, с 9,04 млрд руб. до 14,54 млрд руб., ежедневные продажи валюты в рамках исполнения бюджетного правила. "К тому же геополитические надежды привели к снижению риск-премии в нацвалюте. Краткосрочно ждем постепенного продвижения валют ближе к верхним границам коридоров 10,7-11 руб. за юань и 76-78 руб. за доллар", - подчеркивает Шепелев.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП при плановом дефиците в 2,6% ВВП, сообщил Минфин.

Доходы в январе-ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% - до 32,9 трлн рублей. Объем расходов федерального бюджета за этот период вырос год к году на 12,5% - до 37,175 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 11,3% - до 24,871 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за 11 месяцев сократились год к году на 22,4%, до 8,029 трлн рублей, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть.

При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем базовый, но тем не менее Минфин видит риски уменьшения поступлений вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Базовые нефтегазовые доходы составили 7,857 трлн рублей.

Европейские страны близки к достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании по итогам встречи Кира Стармера с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что европейские лидеры теперь с оптимизмом смотрят на то, что соглашение об использовании российских активов может быть достигнуто до Рождества. В свою очередь источники газеты The Times утверждают, что "сделка очень близка" и о ней будет объявлено на этой или следующей неделе.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву в рамках "репарационного кредита" Украине.

Ожидается, что тема финансирования Украины будет обсуждаться на саммите ЕС 18 декабря.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что украинской стороне пора начать принимать некоторые реалии на переговорах по урегулированию конфликта с РФ, так как Киев проигрывает в военном противостоянии. "Им придется начать быть конструктивными, начать принимать некоторые моменты. Так бывает, когда ты проигрываешь", - сказал он в интервью изданию Politico.

Также Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине. "У них давно не было выборов", - сказал американский лидер. Отвечая на вопрос о том, нужно ли Киеву организовать выборы, Трамп ответил: "Да, думаю, что пора".

По его словам, "у народа Украины должен быть выбор". "И, может быть, Зеленский сможет выиграть на выборах. Не знаю, кто там победит", - отметил он.

Кроме того, Трамп вновь заявил, что обсуждения европейскими лидерами путей завершения украинского конфликта являются непродуктивными, "они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов, и война просто продолжается". Американский президент назвал европейских коллег "слабыми" и отметил, что, как ему кажется, они не знают, что делают.

Цены на нефть эталонных марок вечером во вторник вновь снижаются.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $61,95 за баррель, что на 0,85% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,04%, до $58,26 за баррель.

Ожидания избытка предложения перевешивают геополитические риски, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре заявило, что, по его оценкам, предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки - это будет рекордный показатель.

В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку, как и ОПЕК, а на вторник запланирована публикация прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывают сообщения СМИ о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Трейдеры также следят за урегулированием конфликта России и Украины, ростом напряженности в отношениях США и Венесуэлы и ждут в среду итогов заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на очередное снижение процентной ставки, которое может поддержать спрос на энергоносители.

Банк России во вторник, 9 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 180 млрд рублей (при лимите 3 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 792,798 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 2 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 270 млрд рублей (при лимите 3 трлн 270 млрд рублей и спросе 4 трлн 938,932 млрд рублей) в среднем по ставке 16,51% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 декабря выросла на 1 базисный пункт - до 16,49% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник осталась на прежнем уровне - 16,44% годовых, в то время как версии на три и шесть месяцев опустились на 2 базисных пункта, до 16,89% и 18,47% годовых соответственно.