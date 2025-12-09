.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ
.
09 декабря 2025 года 19:03
SberCIB обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ
SberCIB Investment Research обновил оценку акций компаний сектора электроэнергетики РФ, сообщается в материале аналитиков.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Компания
|Оценка
|Целевая цена, руб.
|Потенциал
|"ТГК-1"
|покупать
|0,0087
|+68%
|"Мосэнерго"
|держать
|2,2
|+11%
|"ОГК-2"
|держать
|0,31
|-5%
|"РусГидро"
|покупать
|0,53
|+33%
|"Юнипро"
|покупать
|1,8
|+22%
|"ЭЛ5-Энерго"
|держать
|0,57
|+16%
|"Интер РАО"
|покупать
|5,6
|+91%
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
09 декабря 2025 года 19:35
Рынок акций РФ во вторник проторговывал рубеж 2700п по индексу МосБиржи на фоне новостей вокруг Украины
Москва. 9 декабря. Российский рынок акций во вторник провел волатильные торги на фоне поступающих геополитических новостей вокруг процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, фактором давления выступила просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $62 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня двигался вокруг рубежа 2700 пунктов, но завершил торги выше этой отметки. читать дальше
.09 декабря 2025 года 19:26
Рубль во вторник заметно опустился в паре с юанем на фоне новостей о падении нефтегазовых доходов в январе-ноябре
Москва. 9 декабря. Китайский юань существенно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль, напротив, заметно ослаб на фоне публикации данных Минфина РФ о сильном падении в январе-ноябре 2025 года нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали сообщения западных СМИ относительно использования замороженных российских активов. читать дальше
.09 декабря 2025 года 18:36
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba Group Holding с HKD155 до HKD195, АДР - с $160 до $200 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитиков. "В этом году котировки акций Alibaba выросли на 85%, значительно опередив индекс Hang Seng, также... читать дальше
.09 декабря 2025 года 18:11
Уровень ключевой ставки Банка России к концу следующего года может составить 13% годовых, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. "Стагфляционная дилемма сохранится в 2026 году в контексте денежно-кредитной политики (ДКП). ЦБ РФ будет стремиться удержать инфляцию... читать дальше
.09 декабря 2025 года 17:43
ции "НоваБев Групп" по-прежнему интересны для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Рынок алкоголя в России трансформируется, констатируют эксперты. Крепкий сегмент сокращается, в то время как винная отрасль, поддерживаемая государством и протекционистскими... читать дальше
.09 декабря 2025 года 17:18
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций HCA Healthcare на фоне их фундаментальной переоцененности, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американского оператора сети медицинских учреждений, находившиеся в нашем аналитическом... читать дальше
.09 декабря 2025 года 16:45
Курс валютной пары доллар/рубль к концу следующего года может быть около уровня в 95 руб./$1, средний курс - 90 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Это будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации корпоративных... читать дальше
.09 декабря 2025 года 16:11
Котировки акций NVIDIA Corp. и Broadcom могут продолжить рост в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Бумаги NVIDIA подорожали в понедельник на 1,6%, после того как Дональд Трамп заявил в соцсети, что разрешил экспортировать ИИ-чипы H200 в Китай и другие страны,... читать дальше
.09 декабря 2025 года 15:37
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "покупать" акции ПАО "Озон Фармацевтика" с прогнозной стоимостью на уровне 65 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент опубликовал сильные финансовые и операционные результаты за девять месяцев 2025 года,... читать дальше
.09 декабря 2025 года 15:27
Рубль днем ускорил снижение в паре с юанем на фоне данных Минфина РФ о падении нефтегазовых доходов в январе-ноябре
Москва. 9 декабря. Китайский юань усилил темпы роста на Московской бирже днем во вторник, рубль, напротив, ускорил снижение после публикации данных Минфина РФ о существенном падении в январе-ноябре 2025 года нефтегазовых доходов. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали сообщения западных СМИ относительно использования замороженных российских активов. читать дальше
.09 декабря 2025 года 15:08
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 347 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика брокера Егора Дахтлера. "Мы оцениваем отчетность нейтрально. Банк чувствует себя лучше сектора в условиях высоких ставок (процентная маржа... читать дальше
.09 декабря 2025 года 14:30
"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финрезультаты Сбера за 11 месяцев 2025г по РСБУ оцениваем как... читать дальше
.09 декабря 2025 года 14:01
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 25%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича. Сбербанк в ноябре 2025 года заработал 149 млрд руб. (+26,8% к ноябрю 2024... читать дальше
.09 декабря 2025 года 13:30
SberCIB Investment Research внес изменения в топ наиболее привлекательных акций российских компаний, удалив "Норильский никель" и включив в подборку бумаги МКПАО "Озон", сообщается в материале инвестбанка. Таким образом, в текущий состав вошли "Озон", "Ростелеком", HeadHunter, "Т-Технологии",... читать дальше
.09 декабря 2025 года 13:00
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с целевой ценой 66,85 руб. на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 26%, сообщается в материале аналитиков. В отсутствие значимых новостей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.