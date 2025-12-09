Инвестбанк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba до HKD195, АДР - до $200

Инвестиционный банк "Синара" повысил прогнозную цену акций Alibaba Group Holding с HKD155 до HKD195, АДР - с $160 до $200 за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"В этом году котировки акций Alibaba выросли на 85%, значительно опередив индекс Hang Seng, также прибавивший приличные 27%, - указывает аналитик Сергей Вахрамеев. - Мы считаем, что до конца 2026 года они продолжат показывать динамику лучше бенчмарка, в том числе благодаря отличным результатам облачного бизнеса. Ускорение роста в данном сегменте обусловлено прежде всего внедрением продуктов, связанных с ИИ. По коэффициентам P/E 2026П и EV/EBITDA 2026П Alibaba оценивается рынком с примерно 30%-ным дисконтом к компанияманалогам".

Основные риски эксперт видит в конкуренции как внутри КНР, так и на мировом рынке, ужесточении регулирования отрасли и уменьшении рыночной доли Alibaba.

