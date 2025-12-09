Рубль днем ускорил снижение в паре с юанем на фоне данных Минфина РФ о падении нефтегазовых доходов в январе-ноябре

Москва. 9 декабря. Китайский юань усилил темпы роста на Московской бирже днем во вторник, рубль, напротив, ускорил снижение после публикации данных Минфина РФ о существенном падении в январе-ноябре 2025 года нефтегазовых доходов. Кроме того, негативное влияние на рубль оказали сообщения западных СМИ относительно использования замороженных российских активов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,892 руб., что на 10,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 34 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,16 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 69 копеек, до 89,83 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2025 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП при плановом дефиците в 2,6% ВВП, сообщил Минфин.

Доходы в январе-ноябре выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7% - до 32,9 трлн рублей. Объем расходов федерального бюджета за этот период вырос год к году на 12,5% - до 37,175 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 11,3% - до 24,871 трлн рублей. Нефтегазовые доходы за 11 месяцев сократились год к году на 22,4%, до 8,029 трлн рублей, преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть.

При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем базовый, но тем не менее Минфин видит риски уменьшения поступлений вследствие ослабления ценовой конъюнктуры.

Базовые нефтегазовые доходы составили 7,857 трлн рублей.

Европейские страны близки к достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании по итогам встречи Кира Стармера с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что европейские лидеры теперь с оптимизмом смотрят на то, что соглашение об использовании российских активов может быть достигнуто до Рождества. В свою очередь источники газеты The Times утверждают, что "сделка очень близка" и о ней будет объявлено на этой или следующей неделе.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву в рамках "репарационного кредита" Украине.

Ожидается, что тема финансирования Украины будет обсуждаться на саммите ЕС 18 декабря.

Курс пары юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, при этом в ходе торгов китайская валюта может вновь попробовать закрепиться выше ближайшего сопротивления на уровне 10,8 руб., прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на преобладание факторов поддержки рубля, сдерживать его дальнейшее укрепление, по нашим оценкам, будут сохранение геополитической неопределенности, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки", - отмечает эксперт в комментарии.

Торговый диапазон 10,75-11 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в понедельник тяготел к ослаблению. Впрочем, оно не было выраженным - официальное вступление в силу более мягких лимитов на переводы физлиц за рубеж ожидаемо не оказало существенного давления на краткосрочную динамику российской валюты, - отмечают эксперты. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 10,75-11,00 руб./юань. При этом в моменте курс еще способен уходить чуть ниже этих границ".

Цены на нефть в понедельник заметно снизились. По мнению аналитиков банка, давление на котировки оказали новости о возобновлении работы отдельных нефтяных объектов в Ираке, что увеличит предложение сырья на рынке. В данное время фьючерсы Brent торгуются выше $62,4 за баррель.

Эксперты полагают, что нефть пока может задержаться вблизи $62-63 за баррель в ожидании вводных со стороны Федеральной резервной системы, которая по итогам заседания 9-10 декабря примет решение по уровню процентной ставки.

Цены на нефть перешли к небольшому росту на торгах во вторник после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,74 за баррель, что на 0,4% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,41%, до $59,11 за баррель.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения избытка предложения. Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США по нефтяному рынку. Позднее на этой неделе также будут обнародованы очередные прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

В ноябре МЭА заявило, что, по его оценкам, предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки - это будет рекордный показатель.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом, сообщает портал Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников.

Банк России во вторник, 9 декабря, в рамках аукциона недельного репо разместил 3 трлн 180 млрд рублей (при лимите 3 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 792,798 млрд рублей) в среднем по ставке 16,5% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 2 декабря, ЦБ разместил 3 трлн 270 млрд рублей (при лимите 3 трлн 270 млрд рублей и спросе 4 трлн 938,932 млрд рублей) в среднем по ставке 16,51% годовых.