"Финам" приостанавливает анализ HCA Healthcare

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций HCA Healthcare на фоне их фундаментальной переоцененности, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции американского оператора сети медицинских учреждений, находившиеся в нашем аналитическом покрытии весь текущий год, за период с начала года принесли доходность в размере 62% на фоне уверенного роста выручки и чистой прибыли компании несмотря на высокую неопределенность в секторе здравоохранения, которую создала администрация Дональда Трампа в начале 2025 года, - указывает эксперт. - На данном этапе бумаги HCA Healthcare выглядят фундаментально переоцененными, и в следующем году их динамика вряд ли будет интересной, в силу чего мы приостанавливаем аналитическое покрытие эмитента".

