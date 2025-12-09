Курс рубля к концу 2026г может составить около 95 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс валютной пары доллар/рубль к концу следующего года может быть около уровня в 95 руб./$1, средний курс - 90 руб./$1, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

Это будет обусловлено исчерпанием разовых валютных притоков, завершением репатриации корпоративных депозитов, ограниченным ростом экспорта из-за низких цен на нефть марки Urals и постепенным возобновлением оттока капитала, указывает эксперт в обзоре.

Уменьшение торгового профицита и структурные ограничения предложения валюты остаются факторами в пользу ослабления рубля, отмечает он.

При этом, по мнению Коныгина, важно подчеркнуть, что основной риск-фактор данного прогноза - сохранение ограничений на движение капитала, которое по-прежнему не поддается точному прогнозированию в текущих реалиях, что не позволяет предугадать тайминг ослабления рубля.

"В оптимистичном же сценарии рубль укрепится до 70-75 руб./$1 за счет роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и притоков портфельных инвестиций", - пишет аналитик инвестбанка в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.