"Финам" сохраняет рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 384 рубля для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Финрезультаты Сбера за 11 месяцев 2025г по РСБУ оцениваем как позитивные, хотя в целом они соответствуют ожиданиям, - пишет эксперт. - Несмотря на сложную операционную среду, банк продолжает наращивать кредитные портфели и чистый процентный доход, что компенсирует сокращение комиссионного дохода из-за эффекта базы. Операционные расходы тоже довольно быстро растут, но операционная эффективность Сбера сохраняется на достаточно высоком уровне".

Заметную поддержку прибыл, по мнению Додонова, также оказывают стабильно высокое качество активов и снижение расходов на кредитный риск. Показатели достаточности капитала находятся на хорошем уровне, что позволяет рассчитывать на продолжение щедрых дивидендных выплат.

"Инвесторы с некоторым энтузиазмом отреагировали на отчет Сбера - акции банкаво вторник сдержанно укрепляются на фоне общего умеренного понижения "широкого" рынка, - отмечает аналитик. - Мы подтверждаем целевую цену 384 руб. для обыкновенных и привилегированных акций Сбера, а также рейтинги "покупать" для данных бумаг".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.