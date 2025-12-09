"АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO с целевой ценой 66,85 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) с целевой ценой 66,85 руб. на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность около 26%, сообщается в материале аналитиков.

В отсутствие значимых новостей в отношении операционных планов эмитента, в рамках консервативного подхода эксперты "АКБФ" по-прежнему закладывают в базовые расчетные показатели, что прирост объема международных, транспортных и интермодальных перевозок FESCO в 2027-2029 гг составит в среднем 11%. Среднегодовой прирост интермодальных перевозок в 2025-2032 гг оценивается в данном случае в 7% против порядка 3% в 2013-2024 гг.

Основные драйверы роста операционных показателей эмитента - анонсированные FESCO масштабные проекты, включая модернизацию Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), увеличение парка контейнеров и наращивание флота, создание универсального зернового перегрузочного терминала во Владивостоке, реализацию стратегического проекта по созданию совместно с Росатомом Восточного транспортно-логистического узла для перевалки транзитных грузов, запуск морской линии по доставке товаров из Египта в Новороссийск, постройку контейнерного терминала в Астраханской области.

"Все акции бывших мажоритарных акционеров в рамках решений Арбитражного суда перешли государству, - напоминают аналитики. - Это значит, что акционеры вправе - пусть и в долгосрочном периоде - ожидать активной поддержки бизнеса со стороны государства и, в долгосрочном периоде, с учетом планов менеджмента, - выплат дивидендов, как во всех госкомпаниях, на уровне 50 % чистой прибыли общества".

С учетом высоких среднесрочных ключевых операционных показателей компании, ожиданий среднесрочного повышения ставок фрахта и принимая во внимание активизацию инвестиционных процессов в ряде ведущих экономик, стратеги "АКБФ" рассчитывают на значимое улучшение финансовой статистики FESCO в перспективе нескольких ближайших лет.

"Несмотря на имеющиеся среднесрочные риски, инвестиции в бумаги эмитента - ставка на долгосрочную защиту вложений от устойчивых инфляционных шоков и значимую позитивную переоценку стоимости вложений под влиянием стабильно растущего спроса на развивающихся рынках", - резюмируют аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.