ОФЗ в юанях - хороший инструмент валютной диверсификации для долгосрочных инвесторов - "Т-Инвестиции"

ОФЗ в юанях является хорошим инструментом валютной диверсификации для долгосрочных инвесторов, полагает аналитик "Т-Инвестиций" Юрий Тулинов.

"Успешный опыт инвестирования в дебютные ОФЗ Минфина в юанях создает прекрасное подспорье для аналогичных сделок в 2026 году, - пишет эксперт в комментарии. - Не менее приятное побочное следствие - рассеивание страхов для всего сегмента локальных юаневых облигаций, который в последние месяцы был напряжен в ожидании сделки Минфина, что выливалось в рост доходностей".

Аналитик банка сохраняет точку зрения, что ОФЗ в юанях - хороший инструмент валютной диверсификации для долгосрочных инвесторов, учитывая получение процентного дохода и минимальный для РФ уровень кредитного риска.

