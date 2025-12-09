Снижение ставки ЦБ РФ в декабре может составить 50-100 б.п. - ПСБ

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 19 декабря 2025 года может составить 50-100 базисных пунктов (б.п.), прогнозирует аналитик банка ПСБ Денис Попов.

По оценкам эксперта, тренд по инвестициям в основной капитал ушел ниже базового прогноза ЦБ, который предполагает рост валового накопления основного капитала на 1-3% в 2025 году.

Наблюдаемая динамика инвестиций указывает на прекращение роста экономического потенциала, а при закреплении тренда - на его сужение. Такие высокие темпы спада не способствуют решению задач по повышению технологического суверенитета и импортозамещению, отмечает Попов.

"В этой связи считаем, что политика "мягкой" экономической посадки требует как минимум заметной коррекции. В частности, сильное падение инвестиций должно стать аргументом в пользу ускорения смягчения денежно-кредитной политики, тем более в условиях развития инфляции ниже базового прогноза регулятора. Прогнозируем снижение ключевой ставки на 50-100 б.п. в декабре", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

