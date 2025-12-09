"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 361 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Опубликованные результаты эмитента за 11М25 по РСБУ выглядят устойчиво и сбалансированно, констатируют эксперты.

Ноябрь оказался заметно сильнее аналогичных периодов прошлых лет, при этом позитивным фактором стало снижение нагрузки со стороны резервов, что говорит о стабильном качестве кредитного портфеля и более спокойном риск-профиле, отмечают они.

Банк сохраняет высокую рентабельность капитала, а рост процентных доходов по-прежнему остается основной опорой финансового результата.

Отдельно, по мнению аналитиков инвесткомпании, стоит отметить активную работу в технологическом блоке: развитие и вывод новых AI-решений усиливают долгосрочный инвестиционный кейс.

"Наш таргет по акциям Сбербанка - 361 рубль ("покупать")", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.