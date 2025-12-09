Торговый диапазон 10,75-11,00 руб./юань пока остается актуальным - банк "Санкт-Петербург"

Торговый диапазон 10,75-11,00 руб./юань пока остается актуальным, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник тяготел к ослаблению. Впрочем, оно не было выраженным - официальное вступление в силу более мягких лимитов на переводы физлиц за рубеж ожидаемо не оказало существенного давления на краткосрочную динамику российской валюты, - отмечают эксперты. - Во вторник курс CNY/RUB находится у 10,82 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 10,75-11,00 руб./юань. При этом в моменте курс еще способен уходить чуть ниже этих границ".

Цены на нефть в понедельник заметно снизились. По мнению аналитиков банка, давление на котировки оказали новости о возобновлении работы отдельных нефтяных объектов в Ираке, что увеличит предложение сырья на рынке. В данное время фьючерсы Brent торгуются у $62,4/барр.

Эксперты полагают, что нефть пока может задержаться вблизи $62-63/барр. в ожидании вводных со стороны ФРС.

