Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 9 декабря. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль снижается на фоне негативной динамики цен на нефть и сообщений западных СМИ относительно использования замороженных российских активов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,82 руб. (+3,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась также на 3,1 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль, скорее всего, продолжит движение в диапазоне 10,5-11 руб. за юань во вторник, при этом в ходе торгов китайская валюта может вновь попробовать закрепиться выше ближайшего сопротивления на уровне 10,8 руб., прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на преобладание факторов поддержки рубля, сдерживать его дальнейшее укрепление, по нашим оценкам, будут сохранение геополитической неопределенности, сезонный рост спроса на иностранную валюту в преддверии новогодних каникул, а также сужение поступлений экспортной выручки", - отмечает эксперт в комментарии.

Европейские страны близки к достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании по итогам встречи Кира Стармера с президентами Франции и Украины Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что европейские лидеры теперь с оптимизмом смотрят на то, что соглашение об использовании российских активов может быть достигнуто до Рождества. В свою очередь источники газеты The Times утверждают, что "сделка очень близка" и о ней будет объявлено на этой или следующей неделе.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву в рамках "репарационного кредита" Украине.

Ожидается, что тема финансирования Украины будет обсуждаться на саммите ЕС 18 декабря.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения избытка предложения. Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США по нефтяному рынку. Позднее на этой неделе также будут обнародованы очередные прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $62,43 за баррель, что на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,17%, до $58,78 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Украины Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом, сообщает портал Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников.