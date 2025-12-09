Нефтяные цены продолжают снижение

Уолл-стрит умеренно снизилась в понедельник в ожидании заседания Федрезерва. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются во вторник. Цены на нефть продолжают снижаться во вторник утром, Brent торгуется у $62,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, все внимание инвесторов было направлено на последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы.

Как стало известно в конце прошлой недели, доходы американцев в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов.

Тем временем индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов и на который обращает особое внимание руководство Федрезерва при оценке рисков инфляции, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год.

На фоне таких данных трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов почти в 90%, по данным CME FedWatch. Итоги заседания станут известны вечером в среду.

"Решение едва ли будет единогласным, причем мы ожидаем несогласия как со стороны "ястребов", так и со стороны "голубей". Если с решением не согласятся четыре или больше членов руководства, это будет самым серьезным расколом с 1992 года", - написали аналитики Deutsche Bank.

Капитализация Warner Bros. Discovery (WBD) выросла на 4,4% после того, как Paramount Skydance Corp. направила акционерам медиакомпании предложение о выкупе их акций по цене $30 за бумагу. В сообщении Paramount отмечается, что ее предложение превышает заявку Netflix на $18 млрд, причем компания готова оплатить всю сделку денежными средствами.

Акции Broadcom (SPB: AVGO) подорожали на 2,8% на слухах, что Microsoft Corp. (SPB: MSFT) ведет с компанией переговоры о производстве кастомизированных микрочипов.

Цена бумаг Marvell Technology упала на 7% на новости, что акции чипмейкера не будут включены в расчет индекса S&P 500.

Вместо этого индекс пополнится акциями ритейлера подержанных автомобилей Carvana, которые в понедельник подорожали на 12%.

Капитализация Confluent взлетела почти на 30% на новости, что International Business Machines (SPB: IBM) покупает эту американскую платформу потоковой обработки данных за $11 млрд. Советы директоров обеих компаний поддержали сделку, однако для ее завершения необходимо одобрение акционеров Confluent и регулирующих органов.

Котировки акций IBM повысились на 0,4%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 3,4% после того, как аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) ухудшили рекомендацию для акций производителя электромобилей до "на уровне рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,45% и составил 47739,32 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,35% - до 6846,51 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,14% и завершил торги на отметке 23545,9 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном опускаются во вторник, исключение составляет японский индикатор.

Внимание рынков на этой неделе направленно на заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка ожидают, что американский ЦБ снизит базовую процентную ставку в среду, однако решение не будет принято единогласно. Особый интерес для инвесторов будет представлять тон заявления регулятора по итогам заседания.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,33%, гонконгский Hang Seng - 1,19%.

Лидерами снижения в Гонконге являются бумаги Xinyi Glass Holdings (-7,3%), Longfor Group Holdings (-5%), Pop Mart International (-4,9%), Zijin Mining Group (-4,7%), Xinyi Solar Holdings (-4,3%).

Самый значительный подъем в составе Hang Seng демонстрируют Wuxi Biologics (+1,8%), Link Real Estate Investment Trust (+1,1%) и WH Group Ltd. (+1%).

Японский Nikkei 225 прибавляет 0,12%.

В росте лидируют Konica Minolta Inc. (+5,1%), Kawasaki Heavy Industries (+5%), Disco Corp. (+4,7%), Shionogi & Co. (+4,4%), Yaskawa Electric Corp. (+4%), Fanuc Corp. (+3,6%).

Капитализация BayCurrent Inc. сокращается на 3,8%, Trend Micro Inc. - на 3,5%, Nintendo Co. Ltd. - на 3,2%, Shiseido Co. Ltd. и Mitsui Kinzoku Co. - на 2,6%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,37%.

Цена акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижается на 1%, сталелитейной Posco - на 1,7%, чипмейкера SK Hynix и производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,45%.

Самое сильное падение среди компонентов индекса показал поставщик автозапчастей Bapcor Ltd., сокративший рыночную стоимость на 21,3% после ухудшения прогноза на первое полугодие 2026 фигнода.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,4% и 0,1% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6%. В заявлении RBA отмечается, что экономическая активность в стране продолжает восстанавливаться, спрос в частном секторе укрепляется, а финансовые условия с начала года стали мягче. При этом регулятор отметил, что условия на рынке труда остаются несколько напряженными, тогда как инфляция в последнее время ускорилась. На этом фоне руководство ЦБ пришло к выводу, что целесообразно продолжать действовать осторожно, корректируя прогнозы по мере поступления данных.

Цены на нефть продолжают опускаться во вторник после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения избытка предложения. Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США по нефтяному рынку. Позднее на этой неделе также будут обнародованы очередные прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $62,34 за баррель, что на $0,15 (0,24%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $1,26 (2%), до $62,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,18 (0,31%), до $58,7 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,2 (2%), до $58,88 за баррель.

"Избыток предложения нефти на мировом рынке вырастет в 2026 году, предложение превысит спрос более чем на 2 млн баррелей в сутки, - прогнозирует Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Мы ожидаем, что средняя цена Brent в следующем году составит $57 за баррель при условии сохранения бесперебойных поставок нефти из РФ, несмотря на санкции США".

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом, сообщает портал Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников.

Между тем поставки нефти, добытой на проекте "Западная Курна - 2", из резервуаров месторождения на главное хранилище Tuba, откуда экспортируется нефть, возобновились, сообщило агентство Reuters. В понедельник оно со ссылкой на двух представителей иракской Basra Oil Company передавало, что Ирак полностью прекратил добычу на месторождении, объем которой составлял около 460 тыс. баррелей в сутки, из-за утечки в экспортном трубопроводе.