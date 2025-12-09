.
.
.
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3,1%
Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%
 
Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1%
Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста...
 
Рынок генеративного ИИ в этом году вырастет в 5 раз
Из-за высокого спроса крупных компаний на генеративный искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году его рынок вырастет в пять раз и достигнет 58 млрд руб. при объеме 13 млрд руб. в 2024 году, подсчитали эксперты консалтинговой компании Onside и вендор...
 
Растет разрыв цен между новостройками и вторичным жильем
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в Центральном федеральном округе (ЦФО) почти достигла 300 тыс. рублей. Это на 84% больше, чем на вторичном рынке, — там цена в 3-м квартале этого года составила 163 тыс. рублей. Это следует из...
 
09 декабря 2025 года 09:51

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе новых сообщений на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В вопросе урегулирования военного конфликта президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США, которые настаивают на том, чтобы он согласился с предложенным ими планом, сообщает портал Axios, ссылаясь на украинских и американских чиновников. "Президент Украины Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США, требующих от него пойти на значительные территориальные потери и другие уступки в соответствии с мирным планом (президента США Дональда - ИФ) Трампа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "после недель интенсивных дипломатических переговоров украинцы по-прежнему считают, что некоторые аспекты текущего плана США выгодны Москве, и что США оказывают на Зеленского гораздо большее давление, чем на президента России Владимира Путина". Переговоры сосредоточены на двух вопросах: требовании России о передаче Украиной всего Донбасса и просьбе Киева о предоставлении США надежных гарантий безопасности, напоминает Axios.

Украинский чиновник заявил порталу, что "предложение США, с точки зрения Киева, ухудшилось после встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным на прошлой неделе в Кремле". Это предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской АЭС, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности, отметил источник.

Тем не менее, Уиткофф и Кушнер, "похоже, хотели получить от Зеленского однозначное "да" во время телефонного разговора с ним в субботу", а тот решительно отказывается пойти на уступки по территориальным вопросам. Все это "отражает тлеющее недоверие между администрациями Зеленского и Трампа, несмотря на многочасовые переговоры их команд", говорится в сообщении.

Тем временем украинский президент в понедельник встретился в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы сформулировать общую позицию по плану Трампа. Руководители европейских стран настаивают на том, что "Украине не нужно уступать ни Путину, ни Трампу", пишет портал. "Эта динамика вызывает раздражение у некоторых чиновников в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения соглашения", - сообщает Axios.

Между тем европейские страны близки к достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании по итогам встречи Кира Стармера с Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Они обсудили и отметили прогресс, достигнутый в использовании замороженных суверенных активов России для поддержки восстановления Украины", - говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, лидеры согласились, что наступил "критический момент", и что страны ЕС должны продолжать "наращивать поддержку Украины" и "экономическое давление" на Россию.

Источники газеты The Times утверждают, что "сделка очень близка" и о ней будет объявлено на этой или следующей неделе. Издание отмечает, что договоренность предусматривает выделение Украине 100 млрд фунтов стерлингов ($133 млрд) за счет российских замороженных активов. Из них активы примерно на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд) передаст Великобритания.

Еврокомиссия рассматривает возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые в настоящее время хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе, сообщалось ранее. Предполагалось, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине. Однако против такого решения выступила Бельгия, которая выразила опасения в связи с его юридическими и финансовыми последствиями. Премьер-министр страны Барт де Вевер потребовал от стран ЕС дополнительные юридически обязывающие гарантии в случае реализации решения.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Европейский центральный банк отказался выступить финансовым гарантом в случае передачи средств Киеву в рамках "репарационного кредита" Украине.

Ожидается, что тема финансирования Украины будет обсуждаться на саммите ЕС 18 декабря.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, все внимание инвесторов было направлено на последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы. Как стало известно в конце прошлой недели, доходы американцев в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре поднялся на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что в обоих случаях совпало с ожиданиями экспертов. Тем временем индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов и на который обращает особое внимание руководство Федрезерва при оценке рисков инфляции, в сентябре увеличился на 0,2% за месяц и на 2,8% за год.

На фоне таких данных трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов почти в 90%, по данным CME FedWatch. Итоги заседания станут известны вечером в среду.

Азиатские фондовые индексы в основном опускаются во вторник, исключение составляет японский индикатор. Внимание рынков на этой неделе направленно на заседание Федеральной резервной системы. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,33%, гонконгский Hang Seng - 1,19%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 0,37%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,45%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6% годовых. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,12%.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают опускаться во вторник после снижения на 2% по итогам предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения избытка предложения. Во вторник трейдеры ждут публикации ежемесячного прогноза Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США по нефтяному рынку. Позднее на этой неделе также будут обнародованы очередные прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $62,28 за баррель, что на 0,34% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на 2%, до $62,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,39%, до $58,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2%, до $58,88 за баррель.

Между тем поставки нефти, добытой на проекте "Западная Курна - 2", из резервуаров месторождения на главное хранилище Tuba, откуда экспортируется нефть, возобновились, сообщило агентство Reuters. В понедельник оно со ссылкой на двух представителей иракской Basra Oil Company передавало, что Ирак полностью прекратил добычу на месторождении, объем которой составлял около 460 тыс. баррелей в сутки, из-за утечки в экспортном трубопроводе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,297 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,395 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 декабря вырос всего на 0,004% и составил 118,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (6-8 декабря) прибавил 0,1%, поднявшись до 1197,5 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1%), "РЖД-28" (+0,55%) и "РЖД-001P-03R" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,77%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-0,68%) и "РЖД-001P-16R" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Тальвен" перенесло с 8 на 9 декабря сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 22% годовых, ему соответствует доходность к call-опциону через 2 года в размере не выше 23,88% годовых, купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. Мосбиржа ранее зарегистрировала программу облигаций ООО "Тальвен" серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" 10 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Размещение будет проходить по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-15-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26,5% годовых. Объявлена оферта через год и три месяца, а также call-опцион в дату окончания 24-го купона.

ООО "Элтера" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир фиксированных ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 16 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Миррико" 12 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к досрочному погашению в размере не выше 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Техразмещение запланировано на 17 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" РЖД) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,5 года объемом 30 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2,5 года + 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 002Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 180 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "Синара - Транспортные машины" (OKPO code: 82085471) ("Синара-ТМ", СТМ) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 18,5% годовых. Пятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2022 года по ставке квартального купона 11,5% годовых до оферты с исполнением 17 декабря 2025 года. Сбор заявок на приобретение проходит с 8 по 12 декабря.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 25-42-го купонов облигаций серии 002P-04 на уровне 22,5% годовых. Выпуск объемом 366,64 млн рублей со сроком обращения 3,5 года был размещен в январе 2024 года. Ставка текущего ежемесячного купона 31% годовых. По выпуску 22 декабря предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 9 по 15 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
