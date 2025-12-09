Давление на рынок акций РФ может сохраниться во вторник - ПСБ

Давление на российский рынок акций может сохраниться на торгах во вторник, целевой диапазон для индекса Мосбиржи составляет 2630-2750 пунктов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Тенденция к коррекционному снижению может быть продолжена, а давление на рынок продолжит оказывать ухудшение ожиданий по геополитике, что в большей степени будет сказывать на "фишках", указывает эксперт.

При этом в менее ликвидных бумагах точечный спрос может сохраниться, отмечает Зварич. Здесь интересными, по его мнению, продолжают оставаться акции потребсектора, а также компаний, чей бизнес чувствителен к ставкам в экономике - девелоперы, компании имеющие существенную долговую нагрузку.

"Ожидаем роста волатильности на рынке, а целевым для индекса Мосбиржи во вторник может выступить диапазон 2630-2750 пунктов", - пишет аналитик банка в комментарии.

